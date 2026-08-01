Били Кобъм даде джаз газ към висините. Милошев откри феста в Банско

В петък вечер много деца отсякоха: ще се запишат на уроци по барабани. (Сред тях и две момичета). Жените фантазираха как купуват червени ризи за благоверните си. Мъжете щастливо отпиваха бира и демонстрираха словесно кой колко знае за джаза. А някъде там, по-нагоре, при църквата в Банско ковачи показваха красотата на суровия занаят, майсторки продаваха хитови плетени кутии за бижута, производители предлагаха вкусен мед.

За всички кефът беше пълен - Били Кобъм, с ярко червена риза и превръзка през глава, и неговата Машина на времето бяха на сцената.

Помните ли как чичото на Мери Попинз се понасяше със смях до тавана. Ето така и гостите на джаз феста в Банско левитираха – вдишваха с пълни ноздри всяка нота излязла изход палките на супер легендата, класната музика се разливаше по тялото им и се превръщаше в гориво, а те със зажумели очи се понасяха в далечни висини. Където си искат. И Чешърският котарак беше някъде там.

Изключителният барабанист, на когото всички свалят шапка, разказва на публиката, че е открил Европа заради нашата легенда Милчо Левиев, с когото го свързва старо приятелство. От него научил за България, за Европа, полюбопитствал и започнал все по-често да идва на континента. И така 50 години вече живее в Швейцария. Сподели, че е вдъхновен от луната над Алпите и изпълни „Червена луна“. Изсвири и композиция от знаковия албум Total Eclipse от 1974 година, в който Милчо Левиев участва като клавирист, композитор и аранжор.

Били Кобъм се качи на сцената в първия ден от джаз феста със своя проект Time Machine и като всеки голям, оставяше музикантите да излязат напред, да покажат колко са печени. Публиката аплодира едни от най-добрите музиканти на съвременната джаз сцена – тромпетистът Антонио Бандино, саксофонистът Бьорн Арко, тромбонистът Андреа Андреоли, китаристът Роко Дзифарели, басистът Виктор Систернас и световноизвестният британски мултиинструменталист Гари Хъсбанд.

Гари Хъсбанд е сред най-уважаваните музиканти в света на джаза и прогресивния рок. Освен като виртуозен клавирист, той е известен и като изключителен барабанист. Работил е с легенди като Джон Маклафлин, Алън Холдсуърт, Джак Брус, Level 42, Джеф Бек, Гари Мур, Майк Стърн и много други.

Малката нощна музика продължи до малките часове и макар разотивайки се физически, хората продължиха да летят и танцуват в душите си.

Преди това

Концерт в чест на 75-годишнината на големия наш композитор, пианист и аранжор Любомир Денев постави началото на 29-ото издание на „Банско джаз фестивал“. Под диригенството на Антони Дончев специално сформираният All Star Big Band представи селекция от емблематични произведения на Денев.

Денев благодари на колегите си от All Star Big Band и диригентът им Антони Дончев, които, по думите му, са положили много усилия, за да подготвят „тази съвсем нелека програма“, в която се преплитат различни музикални течения и тенденции от джаза. Солисти на концерта бяха Камелия Тодорова, Милица Гладнишка и Орлин Павлов.

За мен това е един огромен празник, изключително много се вълнувам, каза още Денев и отправи пожелание към целия „Банско джаз фестивал“, като изрази желание концертът да даде вдъхновяващо начало.

Приветствия

Министърът на културата Евтим Милошев пожела „на добър джаз“ в началото на 29-ото издание на „Банско джаз фестивал“. От главната сцена на фестивала на централния площад в курортния град министър Милошев отправи приветствие преди началото на десетдневното музикално събитие.

Джазът е свобода, музиката е свобода, а тук, в Банско, в подножието на планината, свободата се чувства по съвсем различен начин, каза министърът на културата. Той посочи, че вече 29 години свободата чрез джаза и музиката се усеща и се диша по друг начин в Банско, което показва, че свободата не е отделен миг, а устойчив процес тук в планинския град.

Това е място, което събира приятели, място, на което се потребява емоция, каза още Евтим Милошев и отправи пожелание за десет джаз вечери, в които жителите и гостите на Банско да се чувстват щастливи, свободни и в които да могат да изразят емоциите си.

Министърът каза също, че е щастлив, че Министерство на културата е партньор на вече утвърдилия се като традиционен фестивал в Банско.

Тази година фестивалът включва 83 концерта, четири сцени, музиканти от 20 държави, с които публиката ще може да се срещне в продължение на десет дни – до 9 август.