От днес до 5 септември Тюлбето е „Джаз“
С много музика, настроение и аплодисменти премина първата вечер на „ДЖАЗ АРТ Казанлък 2026“ – част от програмата на 21-вото издание на „Празници в Дол...
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С много музика, настроение и аплодисменти премина първата вечер на „ДЖАЗ АРТ Казанлък 2026“ – част от програмата на 21-вото издание на „Празници в Дол...
Музикантите взривиха гостите на фестивала
Концерт в чест на Любомир Денев постави началото на 29-ото издание на фестивала
Входът за събитието е свободен
Всяка седмица градът предлага различно преживяване
Ще излязат носители на "Грами"
Ще има танци до зори
Входът за всички концерти от фестивала е напълно свободен
От 31 юли до 9 август планинският град ще посрещне носители на Grammy и едни от най-добрите български музиканти
Музикалното събитие е с вход свободен за всички жители и гости на града
Сони Ролинс отлеят към небесния хор на 95
Емблематичният Античен форумен комплекс става сцена на световни ритми и класически джаз от 4 до 6 юни
Това беше първото посещение на джазмена в Източна Европа и на Балканите
Втора част на легендарния албум от The Old Duke оживява музикалната сцена
Ето и програмата
Всяка фестивална вечер дава сцена за елита – утвърдени артисти и млади таланти
Еди Палмиери дава съществен принос към поджанра латино джаз
Бащата на Клио Лейн е от Ямайка, а майка й е британка
Смъртта му предизвика вълна от почитания в социалната мрежа X
ДЖАЗАРТ 2025 обещава да ни отведе на вълшебно музикално пътуване в сърцето на древната тракийска долина