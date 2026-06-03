Световни джаз легенди превземат Банско

Сред най-очакваните гости на тазгодишното издание на „Банско джаз фестивал“ са легендарният барабанист Били Кобъм, американската вокална сензация Морган Джеймс, израелският тромпетист Авишай Коен с неговия революционен проект Big Vicious, както и британският саксофонист, композитор и аранжор Тим Гарланд – носител на наградата Grammy и дългогодишен партньор на Чик Кърия, съобщиха организаторите на фестивала.

Десетте фестивални вечери в Банско, посветени на джаза, започват на 31 юли и ще продължат до 9 август. В поредицата от дни и вечери градът ще събере на една сцена световни джаз легенди, емблематични български музиканти и новите звезди на международната сцена, посочват от Асоциация „Фестивалите в България“, която, заедно с Община Банско, организират мащабният музикален фестивал.

Начало на „Банско джаз фестивал“ ще постави Били Кобъм и Billy Cobham's Time Machine – проект, който е част от голямото европейско турне на музиканта. Носител на десетки международни отличия, участник в исторически записи на Майлс Дейвис и Mahavishnu Orchestra, Кобъм продължава да бъде символ на енергия, виртуозност и музикално новаторство, посочват от „Банско джаз фестивал“.

На 3 август сцената ще завладее Морган Джеймс – певица, определяна от The New York Times като „феноменален талант с изключителен усет към класическия соул“, а от Wall Street Journal като „най-обещаващия джаз вокал на новия век“. В Банско тя ще представи проекта Soul Remains the Same, в който превръща класически рок хитове в завладяващо джаз и соул преживяване.

Финалът на фестивала на 9 август е поверен на Авишай Коен и Big Vicious – един от най-вълнуващите и иновативни проекти на съвременната джаз сцена. Съчетавайки джаз, рок, електроника и трип-хоп в собствен музикален език, групата създава концертно преживяване, което трудно може да бъде сравнено с нещо друго.

На фестивалната сцена ще се качат още Чико Фрийман, Антонио Фарао, Тим Гарланд, Морди Фербер, DJABE и едни от най-добрите български джаз музиканти.

Концерти ще има още от сутринта, а програмата на фестивала продължава и в часовете след полунощ, посочват още организаторите. Пълната програма на тазгодишното издание на „Банско джаз фестивал“ може да се види на официалния сайт на фестивала.

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