Джаз под звездите тази вечер в София

Фестивалът A to JazZ започва днес в София за 15-а поредна година. Южен парк 2 е напълно трансформиран и готов да посрещне събитието, коментират организаторите.

На сцената тази година ще излязат носителите на „Грами“ – Miles Electric Band, Ди Ди Бриджуотър и Нейт Смит.

Откриващата вечер традиционно е посветена на World Music Showcase, който ще представи 12 състава от всички кътчета на планетата, подкрепяйки новите таланти на международно ниво. Ще се изявят и международни артисти като Hania Derej Trio, Томоки Сандърс, Сорвина, The Simon Grey Collective, както и българските формации на Виктория Кирилова, Емил Тасев и Георги Корназов.

Освен среща с музика от световно ниво, A to JazZ е пространство за споделени каузи и грижа за заобикалящата ни среда, коментират от екипа на фестивала. Общността ще може да се възползва от депозитна система за фестивални чаши за многократна употреба, водна станция за питейна вода и вело паркинг. Продължава и утвърдената практика за мащабно разделно събиране и рециклиране с ясно обозначени зони и образователна сигнализация. Най-новото въведение – електрифицирането на фестивала с екологична енергия, ще спести 15 тона въглеродни емисии на града, а всички посетители се насърчават да изберат устойчиво придвижване до локацията с метро и градски транспорт, допринасяйки за чистия въздух на София.

Съботните и неделните сутрини започват с фокус върху здравето чрез кондиционни тренировки и музикална йога на открито, последвани от детските музикални работилници A to JazZ Kids. Когато светлините на основната сцена угаснат, емоцията се пренася на закрито в развитата нощна сцена (Night Stage), която въвежда нов формат с концерти на живо, следвани от джаз импровизации и диджей партита.

Паралелно с активностите в парка, на 4 и 5 юли в „Топлоцентрала“ ще се проведе седмото издание на международната конференция Music Talks. Форматът е ключова платформа за дискусии и обмяна на опит, привличаща десетки водещи професионалисти от България и света. Основни фокуси в юбилейното издание са измерването на икономическото, социалното и брандовото въздействие на фестивалите, културата като градска стратегия за международна видимост, както и износът на музика на по-малко разпространени езици в дигиталната ера. В панелите ще се включат авторитетни международни и български експерти, сред които Майк Дюигнан (Events & Festivals), Сесар Андион (The Spanish Wave), Гьотц Бюлер (jazzahead!), Петра Храдилова (Colours of Ostrava), Спирос Пенгас (бивш заместник-кмет на Солун), икономистът Петър Ганев и социологът Боряна Димитрова.

Събитие в рамките на конференцията ще бъде специалното встъпително обръщение на Ди Ди Бриджуотър, която ще открие панела, посветен на джаза като социален език за изграждане на устойчиви общности. Професионалната програма ще бъде допълнена от практическа работилница, водена от Едита Роговска-Жак, съчетаваща техники за управление на стреса с изграждането на дългосрочна артистична стратегия.

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