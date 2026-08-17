Младият виртуоз Никола Богомилов, по когото Залцбург полудя, идва у нас

Камерна зала „България“ ще се превърне в арена на диалог между две коренно различни епохи с рецитала на младия български пианист Никола Богомилов, който ще изнесе самостоятелен клавирен рецитал на 7 септември (понеделник) от 19:00 ч. Българският талант, по който родния град на Моцарт - Залцбург, полудя, идва у нас с концерт в зала "България".

Изявата му е част от престижната платформа „Студио на младия музикант“ на 57-ия Международен фестивал „Софийски музикални седмици“.

Програмата

Програмата на концерта ще покаже както техническото майсторство, така и дълбоката емоционална зрялост на изпълнителя.

Вечерта ще започне с триумф на класическата форма и гения на Волфганг Амадеус Моцарт. Публиката ще чуе драматичната Фантазия в ре минор K. 397, последвана от Соната в сол мажор K. 283.

Специален акцент в първата част са виртуозните и забавни Вариации в сол мажор K. 455 „Unser dummer Pöbel meint“, както и монументалната Соната №14 в до минор K. 457.

Кулминацията на рецитала ще пренесе слушателите в ерата на чистия романтизъм с едно от най-комплексните и мащабни произведения в клавирната история – Балада №4 във фа минор, Op. 52 от Фредерик Шопен. Смятана за композиционен връх в творчеството на композитора, баладата изисква изключителна клавирна текстура и поетичен разказ, които Никола Богомилов ще разгърне на сцената.

Класическа музика

Никола Богомилов е сред ярките представители на новото поколение български класически музиканти. Носител на редица национални и международни отличия, неговият стил се отличава с прецизност към детайла и силно сценично присъствие.

Роденият през 2003 г. музикант започва да свири на пиано на 6-годишна възраст. Ученик е в класа по пиано на проф. д-р Александър Василенко в Национално музикално училище „Любомир Пипков” – София. Носител е на редица призови, включително специални награди от международни конкурси в България, Италия, Румъния, Финландия, Хърватия, Сърбия, Македония.

Значителен брой от тях са първи:

Първа награда на международния онлайн конкурс за инструментална музика „Ян Сибелиус“ – Финландия, Първа награда на Седми клавирен конкурс „Шуман-Брамс“ – Пловдив, Първа награда от 6-тия международен конкурс за пианисти “Piano talents” в Милано, Италия, Абсолютна първа награда от 10-тия международния конкурс за пианисти “Mozart” във Фраскати (Рим), Италия, както и специалната награда на фондация “Нова музикална академия” - самостоятелен концерт в Рим, Първа награда в международния конкурс “Pro piano Romania” Букурещ,

Първа и специална награда в конкурса „Звукът на времето“ гр. Велико Търново, Първа и специална награда и стипендия от Министерството на културата в Международния конкурс за изпълнение на немска и австрийска музика „MAGIC“, гр. Бургас.

Първа и специална награда за ярко дарование на Международния клавирен конкурс „Класика и съвременност“, гр. Стара Загора, Първа награда на Международния конкурс за млади пианисти в гр. Враня, Сърбия, Първа награда на Международния конкурс за камерна музика в гр. Кавадарци, Македония в клавирно дуо с Петър Баждаров (класирани на първо място сред клавирните дуа от всички възрастови групи).

Залцбург

Никола Богомилов е осъществил редица престижни концертни изяви: солист на Младежка филхармония – София, рецитал в зала „Аудиториум“ във Фолиньо, Италия, три концертни изяви в три поредни години на ежегодния концерт за талантливи пианисти във Вадуц, Лихтенщайн, многократни участия в концерти в „Моцартеум“ – Залцбург, Австрия, рецитал в рамките на концертен цикъл “Лауреатите” в зала БИАД, онлайн рецитал в център по себепознание „Орфей“, и др.

Никола Богомилов e участник в майсторските класове на изявени педагози като: проф. Павел Гилилов, проф. Катаржина Попова-Зидрон, проф. Павлина Доковска, проф. Борислава Танева, проф. Людмил Ангелов, Сергей Редкин, Виктория Василенко и други.

Още докато е ученик в музикалното училище в София е приет в един от най-престижните университети в света - „Universität Mozarteum Salzburg“ - в класа по пиано на проф. Павел Гилилов.

Никола е стипендиант на Международната музикална академия, Лихтенщайн.

Събитието се организира с финансовата подкрепа на Столичната община - Календар на културните събития през 2026 г. Съорганизатори: Столична община, Министерство на културата, Софийска филхармония

Проектът се осъществява с подкрепата на Национален фонд "Култура", Столична община, Министерство на културата.