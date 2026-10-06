Хит от 1977 г. се появява след луд скандал, но се превръща в рок легенда

Един от най-разпознаваемите хард рок хитове на 70-те години се ражда не от любов, раздяла или сценично вдъхновение, а от истински скандал. „Barracuda“ на Heart е написана от сестрите Ан и Нанси Уилсън след мръсен слух, разпространен от тогавашната им звукозаписна компания Mushroom Records, съобщава списание Parade. Лейбълът намекнал за интимна връзка между двете сестри в опит да привлече допълнително внимание към групата. Реакцията им била яростна - вместо да замълчат, те превърнали унижението в песен, която се превръща в рок класика.

Скандалът избухва на концерт

Историята започва в период, когато Heart вече набира сериозна популярност, а лейбълът търси начини да засили публичността около групата. Според Parade компанията разпространила измислена история, която намеквала за непристойна връзка между Ан и Нанси Уилсън.

Сестрите нямали нищо общо с подобно твърдение и били дълбоко възмутени. Ан осъзнала колко далеч е стигнал слухът по време на концерт, когато радиопромоутър й направил директен намек за него.

По-късно Нанси разказва, че случилото се предизвикало у тях огромен гняв и чувство за унижение. Точно тези емоции се оказали горивото за една от най-силните песни в историята на Heart.

Песента е готова почти веднага

Вместо да отговорят с интервю или публичен скандал, Ан и Нанси се насочили към музиката. Работата по новото парче започнала практически веднага, а само ден по-късно основата на „Barracuda“ вече била готова.

Нанси Уилсън впоследствие си спомня, че песента се е получила почти естествено - мощна, агресивна и с точния звук още от самото начало. Именно гневът, натрупан след случилото се, дава на композицията характерната й сурова енергия.

Заглавието „Barracuda“ също пасва идеално на посланието - образът на хищната риба се превръща в метафора за хората в музикалния бизнес, готови да използват всичко за печалба и публичност.

Heart къса с лейбъла

Скандалът е част от все по-тежките отношения между групата и Mushroom Records. Скоро след това Heart прекратява връзките си с компанията и подписва договор с Portrait Records.

През 1977 г. излиза албумът „Little Queen“, а „Barracuda“ е неговият водещ сингъл. Парчето моментално привлича внимание със знаменития си китарен риф, агресивния ритъм и мощния вокал на Ан Уилсън.

Песента достига №11 в американската класация „Билборд Хот 100“ и се превръща в един от най-големите хитове в кариерата на групата.

От отмъщение до безсмъртен хит

Иронията е огромна - опитът на звукозаписната компания да използва сестрите Уилсън за евтина сензация в крайна сметка ражда песен, която надживява самия скандал с десетилетия.

„Barracuda“ остава неизменна част от концертите на Heart и една от най-разпознаваемите рок композиции от 70-те. Ultimate Classic Rock я поставя на 41-во място сред 100-те най-велики класически рок песни.

Така един унизителен слух се превръща в най-добрия възможен отговор на сестрите Уилсън - вместо скандалът да ги унищожи, гневът им създава песен, която близо половин век по-късно продължава да звучи като чиста рок ярост.