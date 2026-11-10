Култова певица влезе в историята. Постигна нещо невиждано

Певицата Pink обяви, че през 2027 г. ще изнесе поредица от концерти в залата Sphere в Лас Вегас, превръщайки се в първата солова поп изпълнителка, която ще има резиденция на тази сцена.

Концертите са планирани за есента на 2027 г. Обявените дати са 29 септември, 1, 2, 6, 8, 9, 27, 29 и 30 октомври.

В публикация в социалните мрежи Pink сподели, че подготвя проекта от доста време.

„Това ме изпълва с празнично настроение, кара ме да се чувствам така, сякаш съм на върха на света. Тази идея се заражда в мен от години и най-накрая мога да я споделя с всички вас! Нека празнуваме! Върховете, спадовете, новото, плашещото и нещата, които никога досега не са правени! За първи път давам на едно шоу постоянен дом и се надявам да ми гостувате. Това е първата ми резиденция! Sphere в Лас Вегас, 2027 г. Нямам търпение да ви посрещна“, написа певицата.