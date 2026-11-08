Кой ще е следващият 007: Култови актьори напират за Джеймс Бонд

Холивудските звезди Робърт Патинсън и Никълъс Холт може би са новите актьори, които ще играят Джеймс Бонд. И двамата актьори са се явявали на прослушване за ролята на известния британски шпионин, изигран от Даниел Крейг в предишните пет филма от поредицата, съобщи Variety, позовавайки се на свои източници, предава БГНЕС.

Появата на тези нови имена значително разширява списъка с потенциални кандидати за ролята на агент 007. Патинсън и Холт вече имат опит в работата по мащабни филмови проекти и са добре познати на публиката от популярни франчайзи.

Първият придоби слава благодарение на сагата „Здрач“, а по-късно се присъедини към кинематографичната вселена на DC, където играе Батман. Той участва и във филмите за Хари Потър и наскоро завърши работата по третата част на „Дюн“, режисирана от Дени Вилньов.

Никълъс Холт също не е непознат за големите филмови проекти. Той играе мутанта Звяр в трилогията-предистория на „Х-Мен“ и превъплъщава злодея Лекс Лутор във филмите на DC за Супермен. Очаква се новият му филм „Как да ограбим банка“, продуциран от Amazon MGM Studios, да се появи премиерно в кината на 13 ноември. Патинсън има още едно предимство: той вече е работил с режисьора на предстоящия филм за Бонд Дени Вилньов в „Дюн: Част III“. Именно на канадския режисьор беше поверено следващият филм от поредицата миналата година. На Стивън Найт, създателят на поредицата „Peaky Blinders“, е възложен сценарият за 26-ата част.

Други претенденти за ролята на 007 са Калъм Търнър, Джош О'Конър и Джак Лоудън, заедно с певеца Хари Стайлс и 41-годишния Тео Джеймс. Междувременно бивши актьори от „Бонд“ вече започнаха да изразяват предпочитанията си към наследника на Даниел Крейг. Пиърс Броснан, който играеше 007 през 90-те години на миналия век, подкрепи Калъм Търнър. Актьорът Гари Олдман, известен с ролята си в телевизионния сериал „Бавни коне“, също изрази подкрепата си за колегата си Джак Лоудън. Олдман също така твърди, че новият Джеймс Бонд вече е избран, макар няма официално потвърждение за това. Представители на Amazon MGM Studios отказаха да коментират слуховете за кастинга. Поради това все още не е известно кой точно ще замени Даниел Крейг в ролята на легендарния агент 007.

Иначе продуцентите Ейми Паскал и Дейвид Хейман, които сега отговарят за развитието на франчайза, са нетърпеливи да започнат новия филм възможно най-скоро.