Годзила - кралят на чудовищата и на боксофиса

Триумфалният ход на „Годзила: Минус нула“ (Godzilla Minus Zero) започна официално на 3 ноември, когато филмът направи своята кино премиера в родната си Япония. Датата не беше избрана случайно – тя съвпадна с официалния „Ден на Годзила“, отбелязващ дебюта на оригиналния филм от 1954 г.

У дома лентата на режисьора Такаши Ямазаки предизвика истински фурор. Още в първия си ден тя постави исторически рекорд за най-силен стартов ден на игрален японски филм, генерирайки над 1.37 милиарда йени (около 8.7 млн. долара) за тридневния си премиерен уикенд. Изключителните отзиви на критиците и критичното одобрение от феновете подхраниха огромните очаквания извън Азия.

Само броени дни по-късно – на 6 ноември – стартира и дългочаканата международна премиера на филма. Заглавието излезе на повече от 3200 екрана в Северна Америка, както и в редица държави в Европа (включително и у нас) и Латинска Америка.

Филмът постигна рекорден първи ден на американския пазар за чуждоезично заглавие с приходи от 14.7 милиона долара. Само за броени дни от международния си дебют световният боксофис надхвърли 55–60 милиона долара.

Пътят от традиционната японска премиера до бързия триумф по световните киноекрани доказа, че прякото продължение на оскаровия Godzilla Minus One не просто надгражда успеха на оригинала, но и се превръща в един от най-големите киносъбития за годината.