Годзила - кралят на чудовищата и на боксофиса
"Годзила: Минус нула" постави исторически рекорди
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"Годзила: Минус нула" постави исторически рекорди
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Поредният римейк за чудовището тръгва днес по кината Най-култовото чудовище в историята на киното се преражда. Годзила отново разрушава в пореден епи...