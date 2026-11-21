Стотици каменни и глинени ковчези, златни накити и фигурки на древни божества са открити в некропол край Тел Ком Абу Било в египетската провинция Менуфия. Находката е в района на античния град Теренутис, близо до източния вход на долината Вади ел Натрун.

Египетското Министерство на туризма и антиките съобщи, че погребенията обхващат периода от края на Късния период през елинистическата епоха до ранноримския период. Предварителните изследвания показват, че голяма част от некропола датира от III и II век пр.н.е.

Златни „езици“ и фигурки на богини

Сред най-необичайните находки са златни предмети с форма на език, поставяни според древните погребални вярвания, за да може покойникът да говори в отвъдното. Археолозите са открили още златни накити, тънки златни листове, скарабеи, амулети и фаянсови ушебти – малки погребални фигурки, предназначени да служат на починалия.

В некропола са намерени и теракотени изображения на Изида-Афродита. Една от фигурките представя богинята, седнала върху лотос и кърмеща детето Харпократ. Открити са също малки фигурки на сфинксове и Хор, жертвени маси, както и две погребения на соколи.

По данни на Върховния съвет по антиките в Египет в обекта има останки от дървени ковчези, тухлени гробници със сводове и гробница, облицована отвътре с варовик. При част от човешките останки са забелязани следи от смоли за мумифициране и боядисан картон.

Некропол за жителите на Терeнутис

Предварителният анализ на погребалните предмети показва, че гробището вероятно е било използвано предимно от представители на средната класа. За разлика от царските некрополи, тук погребенията са били събрани в открит двор, в който са натрупани голям брой ковчези.

„Тази концентрация на погребения и ковчези в открит двор не е виждана досега на обекта“, заяви Хишам ел Лейти, генерален секретар на Върховния съвет по антиките.

Теренутис е бил важен древен град в делтата на Нил. Районът край Вади ел Натрун е известен с находищата си на натрон – солна смес, използвана от древните египтяни за изсушаване на телата по време на мумифицирането.

Според археолозите различните видове ковчези, архитектурата на гробниците и предметите, положени до мъртвите, могат да помогнат за проследяването на промените в погребалните обичаи между египетския, елинистическия и римския период. Разкопките и научната документация на некропола продължават.

Източници: arabnews.com, thenationalnews.com, aa.com.tr



