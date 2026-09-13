Кралицата на Нил, която промени археологията
Тя е революционер без армия и учен без диплома, но най-вече жена, която отказва да бъде само турист в историята…
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Тя е революционер без армия и учен без диплома, но най-вече жена, която отказва да бъде само турист в историята…
Нилското влечуго ще живее в отделен терариум, докато се свъзстанови
Света гора ще потъне, преди да дойде Антихриста, предупредил атонския монах