Светът на лукса загуби една от най-големите си фигури. На 89-годишна възраст почина Паоло Булгари - човекът, който превърна семейната бижутерийна къща в една от най-разпознаваемите марки за висша бижутерия в света. В продължение на десетилетия той е душата на прочутата италианска компания Bvlgari, чиито украшения покоряват Холивуд, кралските дворове и най-богатите колекционери на планетата.

Новината за кончината му бе съобщена от семейството. В емоционалното си послание близките му го определят като човек с изключителна човечност, талантлив предприемач, обичал Италия и превърнал се в неин посланик по света. "Отиде си най-великият бижутер на нашето време", гласи признанието на фамилията.

Паоло Булгари е роден на 8 октомври 1937 г. в Рим. Той е внук на основателя на бижутерийната къща Сотирио Булгари и принадлежи към третото поколение на фамилията, която превръща името си в символ на престиж, изтънченост и неподражаем стил.

Погребението му ще се състои на 23 ноември в 11 часа в базиликата "Санта Кроче ин Джерусалеме" в Рим.

От малката работилница до световната империя

Историята на Bulgari започва много преди Паоло да поеме управлението на семейния бизнес. Тя е история за талант, предприемаческа смелост и пътя на един майстор от малко селище в Епир до сърцето на италианската столица.

Основателят Сотирио Булгари е роден през 1857 г. в Парамития, в областта Епир, днес в Северозападна Гърция. Произхожда от семейство на майстори на сребърни изделия и усвоява занаята от баща си. Още млад той показва необикновен усет към обработката на благородните метали и създаването на изящни предмети.

След като напуска родния си край, Сотирио преминава през Корфу и Италия, преди да се установи в Рим. През 1884 г. отваря първия си магазин на улица "Виа Систина". Там предлага сребърни украшения, декоративни предмети и антики, които привличат вниманието на заможните туристи и ценителите на изкуството.

Решаващият момент идва през 1905 г., когато заедно със синовете си Константино и Джорджо открива магазин на престижната улица "Виа дей Кондоти". Бутикът се превръща в емблема на марката и остава нейна историческа визитка.

Постепенно семейният бизнес се насочва към скъпоценните камъни и високата бижутерия. След смъртта на Сотирио през 1932 г. делото му продължават синовете му. Те създават основите на онзи отличителен стил, който по-късно ще направи Bulgari световноизвестна.

Паоло - човекът, който познаваше магията на скъпоценните камъни

Паоло Булгари започва работа в семейната компания през 1960 г. Първоначално се специализира в скъпоценните камъни, а постепенно се превръща в един от най-уважаваните познавачи на бижутерийното изкуство.

През 1984 г. поема председателството на групата, а брат му Никола става вицепрезидент. Заедно с племенника си Франческо Трапани, който поема изпълнителното управление, те дават нова посока на компанията.

Паоло не е просто наследник на фамилно име. Той е човекът, който разбира, че истинската стойност на едно бижу не се измерва единствено с цената на диамантите или златото. Тя е в характера му, в цветовете, пропорциите и емоцията, която създава.

Под негово ръководство Bulgari затвърждава своята идентичност. За разлика от традиционната френска школа, която дълго време доминира висшата бижутерия, италианската марка залага на смели цветове, обемни форми и необичайни комбинации от скъпоценни и полускъпоценни камъни.

Така се ражда стил, който няма как да бъде сбъркан. Рубини, изумруди, сапфири и диаманти се съчетават в дръзки композиции, вдъхновени от античното изкуство, архитектурата на Рим и богатството на Средиземноморието.

Холивуд се влюбва в бижутата на Bvlgari

Истинският международен пробив на марката идва през годините на италианската "Долче вита". Рим се превръща в притегателен център за кинозвезди, режисьори, аристократи и световния елит. А бутикът на "Виа дей Кондоти" става едно от любимите им места.

Сред почитателите на Bulgari са София Лорен, Джина Лолобриджида, Ингрид Бергман, Одри Хепбърн и Грейс Кели.

Особено легендарна е връзката на бижутерийната къща с Елизабет Тейлър. По време на снимките на филма "Клеопатра" в Рим през 60-те години актрисата прекарва часове в бутика на фамилията. Любовта ѝ към цветните скъпоценни камъни се превръща в истинска страст.

Тейлър и Ричард Бъртън често посещават магазина, а бижутата стават част от тяхната бурна любовна история. Бъртън подарява на актрисата впечатляващи украшения с изумруди и диаманти, които впоследствие се превръщат в едни от най-известните произведения на висшата бижутерия.

Сред най-разпознаваемите творения на Bvlgari е колекцията Serpenti - бижута и часовници, оформени като змия, която обгръща китката. Мотивът съчетава антична символика, майсторство и провокация. Именно часовник от тази серия, украсен с диаманти и изумруди, носи Елизабет Тейлър по време на снимките на "Клеопатра".

През десетилетията марката се превръща в неизменна част от червените килими и гардеробите на най-големите знаменитости.

Голямата сделка с френската империя LVMH

Едно от най-важните решения в историята на компанията е взето през 2011 г. Тогава семейство Булгари продава контролния пакет от бизнеса на френската група LVMH - най-голямата световна империя за луксозни стоки, която притежава марки като Louis Vuitton, Dior и Moët & Chandon.

Сделката е на стойност около 3,7 милиарда евро и бележи края на един исторически етап в развитието на семейната компания.

Решението не е лесно за фамилията. Самият Паоло по-късно обяснява, че продажбата е била продиктувана от отговорността към бъдещето на бизнеса и хилядите служители. Семейството е изправено пред сложния въпрос за следващото поколение и устойчивото развитие на компанията.

Влизането в LVMH осигурява на Bulgari достъп до огромни финансови ресурси, международни пазари и възможности за разширяване. Марката продължава да развива бижутерията, часовниците, парфюмерията, аксесоарите и хотелския бизнес.

Паоло остава свързан с компанията и след сделката, като продължава да бъде една от най-важните фигури в нейната история.

Наследство отвъд блясъка и скъпоценните камъни

Зад образа на милионерския предприемач Паоло Булгари оставя и друго наследство - своята обществена дейност.

През 2019 г. той създава фондация на свое име, насочена към преодоляване на образователната бедност и подкрепа на децата и младите хора в по-необлагодетелстваните квартали на Рим.

Една от основните цели на инициативата е да осигури по-добри възможности за образование, професионално обучение и социално включване. Сред реализираните проекти е обновяването на общественото пространство Ларго Менгарони в квартал Тор Белла Монака - район, в който проблемите с неравенството и достъпа до възможности са особено осезаеми.

Така Паоло Булгари показва, че отговорността на големия предприемач не приключва с успеха на неговата компания.

Българската следа в името Bvlgari

Има нещо любопитно в историята на прочутата фамилия, което неизменно привлича вниманието на българите. Името Bulgari напомня за България, но историческите сведения за произхода на основателя водят към гръцкия Епир.

Сотирио Булгари е роден като Сотириос Вулгарис (Voulgaris) в Парамития. Италианската форма на името му става Sotirio Bulgari, а именно тя дава името на световноизвестната марка.

Гръцката фамилия Voulgaris е свързана с думата за българин. Това обаче само по себе си не доказва български етнически произход на основателя или на неговите предци. Исторически сигурното е, че Сотирио е гръцки майстор сребърни изделия от Епир, който изгражда бизнеса си в Италия.

Така една фамилия с балкански корени оставя следа в световната история на лукса. А името, което започва от малка работилница за сребърни изделия, днес е символ на изключително майсторство, престиж и неподражаем италиански стил.

С кончината на Паоло Булгари си отива един от последните големи представители на поколението, което превърна семейния занаят в глобална империя. Но бижутата, създадени под неговото ръководство, ще продължат да блестят - като памет за човека, който знаеше, че истинската красота не е само в скъпоценния камък, а в изкуството да му дадеш душа.