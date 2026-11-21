Шоколад със свински пръжки? Защо не! А как ви звучат пралини с хрян, черен чесън или диви гъби? Тези и още десетки необичайни изкушения могат да бъдат опитани този уикенд в Букурещ, където Националната библиотека на Румъния се е превърнала в истинско царство на шоколада.

Най-големият шоколадов фестивал в страната се провежда от 20 до 22 ноември. Единадесетото му издание носи името „Шоколадова сага“ (Chocolate Saga) и е посветено на предстоящите коледни празници, предава БТА.

„Остави диетата навън. Тук е раят на шоколада“, приканва един от закачливите надписи на входа. Друг напомня, че „Животът е кратък. Започни с десерта“, а трети обещава: „Сладкото приключение започва сега. Готов ли си да се разтопиш?“.

„Шоколадът – поезия на чувствата“ е още едно от посланията, които съпровождат посетителите към празнично украсеното фоайе. Там ги посрещат фигури от какао, въртележка, джуджета, оловни войничета и пъстра коледна украса.

Шоколад с пръжки? Оказва се, че комбинацията е вкусна

Сред най-любопитните предложения са шоколадът със свински пръжки и пралините с черен чесън. Идеята принадлежи на Андреа – инженер по образование, която от години е отдадена на сладкарството, приготвянето на джелато и изкуството на шоколада.

„За първи път създадох шоколада с пръжки миналата година, точно тук, на фестивала на шоколада. В него има също пипер и морска сол. Хората се чудят как пръжките и шоколадът си пасват. И двете по същество мазнини и си подхождат доста добре. Пръжките всъщност са сладки. И комбинацията работи наистина добре“, разказва тя пред БТА.

С не по-малко любопитство посетителите подхождат и към пралините с черен чесън. Андреа обяснява, че той няма типичния лютив вкус на обикновения чесън, а е изненадващо сладък.

„Тази сладост се дължи на процеса на зреене, който продължава поне 30 дни. Той става черен, а текстурата му придобива вида на сушена слива. Хората с по-изтънчен вкус може дори да доловят нотка на балсамов оцет“, допълва шоколатиерката.

Ако тези съчетания звучат твърде смело, изборът далеч не свършва с тях. На щандовете има бонбони с ракия, кактусови цветове, матча и уасаби, както и сладко от дюли с какао.

Произведения на изкуството, които могат да се изядат

Шоколадът отдавна е повече от сладко удоволствие. В ръцете на талантливите майстори той се превръща в материал за истински произведения на изкуството.

Един от румънските занаятчийски брандове представя колекцията „Безкрайна колона“, вдъхновена от творчеството на световноизвестния скулптор Константин Брънкуш, смятан за един от основоположниците на модерната скулптура и абстрактното изкуство.

Шоколадовата творба пресъздава характерните ромбоидни форми и вертикалния ритъм на знаменития монумент в румънския град Търгу Жиу. Златните акценти придават на сладката скулптура особено изящество.

Световни шампиони споделят тайните си

Фестивалът предлага и срещи с две от големите имена в румънското шоколатиерство.

Маринел Бежан, представян като един от най-добрите майстори на шоколад в света, е сред специалните гости. Любопитна подробност е, че част от професионалното му обучение е преминало и в България.

Посетителите могат да се запознаят и с Октавиан Петруц, който само през тази година е спечелил 14 отличия на европейско и световно ниво.

Освен традиционните и екзотичните десерти има предложения за хора, които постят, както и шоколадови изделия без добавена захар.

За онези, които търсят необичаен подарък, майсторите са подготвили бижута и свещи, които приличат досущ на сладки изкушения.

Децата рисуват с шоколад

Най-малките посетители също имат своя територия в „Шоколадова сага“. Организаторите са подготвили работилници за изработване на шоколадови фигурки, рисуване с шоколад и върху глина, както и занимания с цветен пясък.

Така децата могат да научат повече за сладкарското изкуство и сами да създадат своите малки произведения.

Шоколад, вино и сирене със световна награда

Неочаквано, но напълно заслужено място на фестивала намират и виното и сирената. Специална зона е посветена на продуктите, които допълват вкуса на качествения шоколад.

Сред акцентите е румънски производител, отличен тази година със златен медал на Световното първенство по сирена. Награденото му изделие е ферментирало овче сирене от района на Хорезу, което зрее най-малко 12 месеца.

Посетителите могат да опитат различни съчетания и да открият защо сладките и солените вкусове понякога се допълват толкова добре.

От кралските сладкарници до наши дни

На излизане от Националната библиотека сладкото пътешествие продължава с любопитна историческа изложба.

Тя разказва за старите букурещки сладкарници и първите рецепти с шоколад, появили се в Румъния през XIX и началото на XX век.

Сред експонатите е рекламен плакат на прочутата сладкарница „Каса Капша“ (Casa Capșa), която някога е доставяла сладки изкушения за кралските дворове на Румъния и България.

Фестивалът продължава до неделя, 22 ноември, а цените на билетите са между 15 и 25 леи, или приблизително 3–5 евро. Те могат да бъдат закупени онлайн чрез платформата Entertix или на входа.