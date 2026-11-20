38-годишният Александър Хаскин, познат на зрителите с участията си като статист в популярните сериали "You" на Netflix и "The Rookie", е починал в Калифорния. Полицията в Санта Моника вече разследва случая, като основната версия, по която се работи, е възможно самоубийство.

Съдебните медици на окръг Лос Анджелис официално потвърдиха самоличността му, но окончателното медицинско заключение за точната причина за смъртта все още не е готово.

Инцидентът се е разиграл на 16 ноември, когато спасители забелязали тялото на Хаскин във водата край бреговете на Санта Моника. На място веднага се отзовали полицаи и екипи на спешна помощ, които опитали да го реанимират, но усилията им се оказали напразни и той бил обявен за мъртъв малко преди 17:00 часа местно време, съобщава Los Angeles Times, позовавайки се на данни от властите.