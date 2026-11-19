Русия няма да успее да изтощи подкрепата на европейските съюзници за Украйна. Това заявиха лидерите на Германия, Франция, Великобритания и Украйна в съвместно изявление след срещата на „Коалицията на желаещите“ в Берлин на 19 ноември.

В разговорите участваха и представители на Съединените щати. Основните теми бяха продължаването на военната и финансовата помощ за Киев, бъдещите гаранции за сигурност и възможностите за прекратяване на войната.

Според европейските лидери Русия плаща все по-висока цена за военните действия. В декларацията се посочва, че въпреки значителните загуби руската армия е постигнала ограничен териториален напредък през настоящата година и не е успяла да превземе нито един стратегически важен град.

Военната помощ за Киев ще продължи

Участниците в срещата потвърдиха ангажимента си за дългосрочна политическа, дипломатическа, военна и финансова подкрепа за Украйна.

Особено внимание беше отделено на противовъздушната отбрана. С наближаването на зимата съюзниците ще положат допълнителни усилия за осигуряване на системи и ракети, способни да прехващат балистични ракети и да защитават гражданското население и критичната инфраструктура.

Лидерите потвърдиха и намерението си да изпълнят поетия от съюзниците в НАТО ангажимент за предоставяне на военно оборудване, помощ и обучение на стойност 70 милиарда евро през 2026 г., както и за подкрепа на поне същото равнище през 2027 г.

В съвместното изявление се посочва още, че чрез европейския заем за подкрепа на Украйна се предвижда предоставянето на 90 милиарда евро за военни и финансови нужди до края на 2027 г.

Нов натиск върху руските приходи от петрол и газ

Европейските партньори обявиха намерение да засилят икономическия натиск върху Москва.

Сред набелязаните мерки са допълнителни ограничения върху приходите от руски петрол и газ, санкции срещу незаконни финансови потоци и използването на криптовалути за заобикаляне на ограниченията.

Съюзниците ще продължат и действията срещу т.нар. руски сенчест флот, използван за транспортиране на петрол въпреки международните санкции.

В декларацията са осъдени и кибератаките, саботажите и информационните операции в Европа, които лидерите приписват на Русия и определят като опити да бъде отслабена подкрепата за Украйна.

Гаранции за сигурност след евентуално примирие

Германия, Франция, Великобритания и Украйна подчертаха, че бъдещото прекратяване на огъня трябва да бъде придружено от надеждни и правно обвързващи гаранции за сигурност.

Сред обсъжданите възможности са международен механизъм за наблюдение на примирието под ръководството на САЩ и многонационални сили, организирани от европейските държави с американска подкрепа.

Тези предложения все още не представляват окончателно споразумение за разполагане на военни сили.

Лидерите настояха също Украйна да запази правото си сама да избира бъдещите си съюзи и политически път.

Призив към Москва за зимно енергийно примирие

Една от конкретните инициативи след срещата е призивът към Русия да прекрати атаките срещу украинската енергийна инфраструктура за времето на зимата.

Съюзниците поискаха и спиране на военните действия, което да гарантира безопасния износ на храни през Черно море.

Те подкрепиха продължаването на дипломатическите усилия, включително преки преговори между Украйна и Русия с участието на САЩ и европейските държави.

Същевременно беше подчертано, че решенията за европейската сигурност не могат да се вземат без съгласието на засегнатите страни, а въпросите, свързани с ЕС и НАТО, изискват одобрението на съответните държави членки и съюзници.

Срещата в Берлин завърши с потвърждение, че подкрепата за Украйна ще продължи, докато дипломатическите усилия търсят условия за справедлив и траен мир.