Русия няма да успее да изтощи подкрепата на европейските съюзници за Украйна. Това заявиха лидерите на Германия, Франция, Великобритания и Украйна в съвместно изявление след срещата на „Коалицията на желаещите“ в Берлин на 19 ноември.
В разговорите участваха и представители на Съединените щати. Основните теми бяха продължаването на военната и финансовата помощ за Киев, бъдещите гаранции за сигурност и възможностите за прекратяване на войната.
Според европейските лидери Русия плаща все по-висока цена за военните действия. В декларацията се посочва, че въпреки значителните загуби руската армия е постигнала ограничен териториален напредък през настоящата година и не е успяла да превземе нито един стратегически важен град.
Военната помощ за Киев ще продължи
Участниците в срещата потвърдиха ангажимента си за дългосрочна политическа, дипломатическа, военна и финансова подкрепа за Украйна.
Особено внимание беше отделено на противовъздушната отбрана. С наближаването на зимата съюзниците ще положат допълнителни усилия за осигуряване на системи и ракети, способни да прехващат балистични ракети и да защитават гражданското население и критичната инфраструктура.
Лидерите потвърдиха и намерението си да изпълнят поетия от съюзниците в НАТО ангажимент за предоставяне на военно оборудване, помощ и обучение на стойност 70 милиарда евро през 2026 г., както и за подкрепа на поне същото равнище през 2027 г.
В съвместното изявление се посочва още, че чрез европейския заем за подкрепа на Украйна се предвижда предоставянето на 90 милиарда евро за военни и финансови нужди до края на 2027 г.
Нов натиск върху руските приходи от петрол и газ
Европейските партньори обявиха намерение да засилят икономическия натиск върху Москва.
Сред набелязаните мерки са допълнителни ограничения върху приходите от руски петрол и газ, санкции срещу незаконни финансови потоци и използването на криптовалути за заобикаляне на ограниченията.
Съюзниците ще продължат и действията срещу т.нар. руски сенчест флот, използван за транспортиране на петрол въпреки международните санкции.
В декларацията са осъдени и кибератаките, саботажите и информационните операции в Европа, които лидерите приписват на Русия и определят като опити да бъде отслабена подкрепата за Украйна.
Гаранции за сигурност след евентуално примирие
Германия, Франция, Великобритания и Украйна подчертаха, че бъдещото прекратяване на огъня трябва да бъде придружено от надеждни и правно обвързващи гаранции за сигурност.
Сред обсъжданите възможности са международен механизъм за наблюдение на примирието под ръководството на САЩ и многонационални сили, организирани от европейските държави с американска подкрепа.
Тези предложения все още не представляват окончателно споразумение за разполагане на военни сили.
Лидерите настояха също Украйна да запази правото си сама да избира бъдещите си съюзи и политически път.
Призив към Москва за зимно енергийно примирие
Една от конкретните инициативи след срещата е призивът към Русия да прекрати атаките срещу украинската енергийна инфраструктура за времето на зимата.
Съюзниците поискаха и спиране на военните действия, което да гарантира безопасния износ на храни през Черно море.
Те подкрепиха продължаването на дипломатическите усилия, включително преки преговори между Украйна и Русия с участието на САЩ и европейските държави.
Същевременно беше подчертано, че решенията за европейската сигурност не могат да се вземат без съгласието на засегнатите страни, а въпросите, свързани с ЕС и НАТО, изискват одобрението на съответните държави членки и съюзници.
Срещата в Берлин завърши с потвърждение, че подкрепата за Украйна ще продължи, докато дипломатическите усилия търсят условия за справедлив и траен мир.