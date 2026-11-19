Къде ще пътуваме през 2027 г.? BBC Travel представи своя избор на 20 забележителни места по света, които заслужават вниманието на пътешествениците. В списъка има древни градове, тропически гори, отдалечени острови, непознати планински райони и места, които подготвят необичайни празненства.

Сред предложенията е и съседна Румъния, представена с малко познат район на Трансилвания. България не присъства в тазгодишната селекция.

За разлика от традиционните туристически класации, BBC поставя акцент върху дестинации, които предлагат нещо особено именно през 2027 г. – исторически годишнини, нови културни пространства, природозащитни инициативи или възможност туристите да се срещнат отблизо с местните общности.

Подборът е направен от редакторите на BBC Travel, журналисти и специалисти по устойчив туризъм. Дестинациите не са подредени по места.

Европейските съкровища

1. Харгита, Румъния -другото лице на Трансилвания

Забравете за момент Дракула и прочутия замък Бран. В източната част на Трансилвания се намира район, където горите са дом на мечки, селата пазят вековни традиции, а хората продължават да косят ливадите с коси.

Окръг Харгита е сърцето на секейската общност, чиито кулинарни традиции включват опушване на месо, приготвяне на сирена, домашен хляб и съхраняване на храна за дългата зима.

През 2027 г. Харгита ще носи титлата Европейски регион на гастрономията. Специална програма ще представи 50 характерни местни ястия.

2. Бохин, Словения-алпийският рай далеч от тълпите

Докато езерото Блед привлича туристи от цял свят, съседният Бохин остава значително по-спокоен.

Разположен в Юлийските Алпи, районът обединява 24 села около кристално чисто ледниково езеро. През 2026 г. е завършена нова 28-километрова велосипедна връзка между Блед и Бохин.

Тя преминава през гори, покрай водопади, стари църкви и красиви планински гледки. Наблизо е и националният парк „Триглав“ с известната Долина на седемте езера.

3. Бургундия, Франция – там, където се ражда фотографията

Френската област е известна с лозята си, красивите средновековни села и прочутата горчица от Дижон.

През 2027 г. обаче Бургундия ще привлече внимание с друга история – 200 години от раждането на фотографията.

В музея „Нисефор Ниепс“ в Шалон сюр Сон е планирана специална изложба, свързана с най-старото оцеляло фотографско изображение, създадено от френския изобретател.

Посетителите могат да съчетаят културните събития с пътуване по 60-километровия винен маршрут Route des Grands Crus.

4. Сардиния, Италия-островът на великанските гробници

Сардиния има и друго лице отвъд луксозните курорти на Коста Смералда.

Във вътрешността на острова се крият праисторически каменни кули, загадъчни гробници и скални жилища.

BBC посочва около 800 т.нар. гробници на великаните, 7000 древни каменни кули и 3500 скални гробници, наричани „къщите на феите“.

Сардиния инвестира 38 милиона евро в развитието на селския туризъм, като се стреми да съхрани местната идентичност, занаятите и хранителните традиции.

5. Ънст, Шотландия-островът на викингите ще изстрелва ракети

Един от най-северните населени острови на Британските острови се подготвя за необичайно бъдеще.

Ънст, част от Шетландските острови, пази останки от повече от 60 викингски дълги къщи. През 2027 г. обаче туристите ще имат нова причина да го посетят.

Тук се намира космодрумът SaxaVord, откъдето се планират първите орбитални изстрелвания на ракети.

Посетителите ще могат да наблюдават подготовката за космическите мисии, а след това да разгледат средновековни замъци, морски музеи и диви северни плажове.

Азия, древни ритуали и жива природа

6. Полуостров Исе-Шима, Япония-ритуал, който се случва веднъж на 20 години

През лятото на 2027 г. Япония ще възроди древна традиция, която се изпълнява само веднъж на поколение.

Ритуалът „Окихики“ съществува от около 1300 години. По време на него хиляди участници пренасят огромни кипарисови трупи, необходими за периодичното възстановяване на шинтоистките светилища в Исе.

Тържествата са планирани за определени почивни дни между 8 май и 12 юни, както и между 24 юли и 1 август.

Районът е известен и с жените водолази ама, които от поколения се гмуркат без дихателна апаратура, за да събират морски дарове.

7. Нагато Юмото Онсен, Япония-600 години от едно свещено откритие

В западната част на Япония малък град с минерални извори се подготвя да отпразнува шест века от своето възникване.

Според легендата през 1427 г. шинтоистко божество разкрило лечебен извор на монасите от храма Тайнейджи.

През 2027 г. Нагато Юмото ще отбележи 600 години от легендарното откриване на извора. Освен церемониите в храма са предвидени светлинни инсталации край реката.

Градът привлича посетители с традиционните си бани, керамика и спокойната атмосфера на стара Япония.

8. Мегхалая, Индия-мостове, които са живи дървета

В североизточната част на Индия местните общности от векове създават мостове по начин, който изглежда почти невероятен.

Вместо камък или метал те използват корените на живи дървета, като внимателно насочват растежа им над реки и пропасти.

Някои от тези мостове са на няколко поколения, а край селото Нонгриат има дори двуетажен жив мост.

През 2027 г. Мегхалая ще развива и нови възможности за настаняване в местни домове. Регионът предлага свещени гори, водопади, планински села и богата традиция в тъкачеството.

9. Гануон, Южна Корея-духовният свят отвъд Сеул

За пътешествениците, които искат да опознаят Корея отвъд небостъргачите и попкултурата, BBC препоръчва планинската провинция Гануон.

Тук има будистки манастири, водопади, гори и древни шамански обичаи.

Посетителите могат да отседнат в будисткия храм Пекдамса и да участват в програми, включващи медитация, разходки и традиционни церемонии.

Провинцията предлага и планински маршрути в националния парк „Сораксан“, както и морски градове с впечатляваща кухня.

10. Алмати, Казахстан-модерният град на древния Път на коприната

Разположен в подножието на планината Тяншан, Алмати постепенно се превръща в един от най-интересните културни центрове на Централна Азия.

Градът съчетава нови музеи, модерно изкуство, съвременна архитектура и древни номадски традиции.

Сред новите му забележителности са Музеят на изкуството в Алмати и Центърът за съвременна култура „Целинний“.

През 2027 г. се очакват и нови директни международни полети, които ще улеснят достъпа до града.

Африка, животни, история и незабравими пейзажи

11. Мадагаскар-островът на животните, които няма да срещнете другаде

Около 92% от бозайниците на Мадагаскар не се срещат никъде другаде по света.

Сред тях са различни видове лемури, а островът е дом и на уникални хамелеони, необикновени растения и прочутите баобаби.

През 2027 г. в природния резерват Мицинджо трябва да приключи засаждането на дървета в нов 150-хектаров екологичен коридор, предназначен да възстанови местообитанията на редки видове.

BBC препоръчва пътуване по магистрала RN7 през национални паркове и традиционни селища.

12. Гана-70 години свобода

През 2027 г. Гана ще отбележи 70 години от независимостта си.

През 1957 г. страната става първата в Субсахарска Африка, получила независимост от европейско колониално управление.

Годишнината ще бъде съпроводена от културни събития и инициативи, посветени на африканското наследство.

Сред най-впечатляващите места са историческите крепости Кейп Коуст и Елмина, свързани с трагичната история на трансатлантическата търговия с роби.

Туристите могат да посетят и националния парк „Какум“, където висящи мостове преминават високо над тропическата гора.

Америките, от ледени реки до диви блата

13. Квебек, Канада-градът, който защитава природата си

Квебек впечатлява с калдъръмените улици, френската архитектура и красивото си разположение край река Сейнт Лорънс.

През 2026 г. целият град получава признание като биосферен резерват на ЮНЕСКО – първо подобно обозначаване за град в неговата цялост според BBC.

Една от най-необичайните местни традиции е плаването с кану сред ледовете на река Сейнт Лорънс. Участниците редуват гребане с придвижване по замръзнали участъци.

14. Алберта, Канада-възраждане след огъня

Канадската провинция Алберта ще привлече туристите със събития, посветени на коренните народи и тяхната история.

През 2027 г. се навършват 150 години от подписването на Договор №7 между британската корона и представители на местните общности.

Същевременно националният парк „Джаспър“ продължава да се възстановява след опустошителните горски пожари през 2024 г.

Очаква се да бъдат отворени туристически маршрути и възстановени места за настаняване.

15. Блатото Окефиноки, САЩ-свят, останал почти непроменен 6500 години

На границата между Джорджия и Флорида се намира едно от най-впечатляващите влажни местообитания в Северна Америка.

Окефиноки е огромно блато с черни води, кипариси, водни лилии, алигатори и редки птици.

През 2026 г. част от него е включена в Списъка на световното наследство на ЮНЕСКО.

BBC предлага едно необичайно преживяване – нощувка върху платформа сред блатото, далеч от светлинното замърсяване, под звездното небе.

16. Салвадор, Бразилия-градът на музиката и футбола

През 2027 г. Бразилия ще бъде домакин на Световното първенство по футбол за жени, а Салвадор е сред градовете, които ще приемат мачове.

Но историческата бразилска столица предлага много повече от спорт.

Салвадор е известен с афро-бразилската култура, капоейрата, уличната музика, цветните колониални къщи и забележителната кухня.

От залива на Вси светии туристите могат да достигнат до малкия остров Иля дос Фрадес, където има църква от XVII век и красиви плажове.

17. Кордилера Бланка, Перу-планини с повече от 500 ледника

В тази част на Андите се издигат заснежени върхове, а между тях блестят тюркоазени езера.

Кордилера Бланка е дом на повече от 500 ледника и планински проходи, надхвърлящи 4500 метра височина.

Сред най-известните маршрути е четиридневният преход Санта Крус. Регионът пази и следи от древни цивилизации, сред които археологическият комплекс Чавин де Уантар.

Новите транспортни връзки правят тази по-слабо посещавана част на Перу по-достъпна.

Острови и далечни светове

18. Света Елена, островът на Наполеон предлага най-отдалечения маратон

Сред най-необичайните предложения в селекцията е остров Света Елена в южната част на Атлантическия океан.

Това е мястото, където Наполеон Бонапарт прекарва последните години от живота си в изгнание.

Островът има около 4000 жители и дълго време до него се е стигало предимно по море.

През февруари 2027 г. там е планиран маратон, рекламиран като най-отдалечения в света.

Друга забележителност е Стълбата на Яков с нейните 699 стъпала, които се изкачват стръмно над столицата Джеймстаун.

19. Дейнтри, Австралия-ора, по-древна от Амазония

Австралийската тропическа гора Дейнтри е сред най-древните съществуващи тропически гори на планетата.

Тук зелените планини достигат почти до бреговете на Големия бариерен риф.

В района живеят редки животни, включително казуари и дървесни кенгура.

През 2027 г. туристите ще могат да се възползват от нови маршрути и инициативи, организирани от местните коренни общности, които разказват за своята култура и връзката си с природата.

20. Крайстчърч, Нова Зеландия-градът, който се възроди след земетресенията

Повече от 15 години след разрушителните земетресения Крайстчърч показва новото си лице.

Градът е преобразен с паркове, пешеходни маршрути, културни пространства и възстановени крайречни райони.

Местната маорска общност Нгаи Таху участва в оформянето на новата му градска идентичност.

BBC отбелязва и засиления интерес към местната кухня, както и възможността туристите да се разходят с традиционно маорско кану по река Ейвън.

Защо BBC избра точно тези места?

Общото между двадесетте дестинации е стремежът да се развива туризъм, който подкрепя местните хора, опазва природата и съхранява културните традиции.

Това обяснява защо в списъка попадат както сравнително непознати региони, така и места, които се опитват да намерят нов начин да посрещат посетителите си.

За българските туристи особено интересни са близките Харгита в Румъния, езерото Бохин в Словения, Бургундия във Франция и Сардиния в Италия. Всички те предлагат възможности за пътуване, съчетаващо природа, история и местна култура.