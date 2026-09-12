Стотици хиляди в Мадагаскар едва оцеляват
Става дума буквално за оцеляването на стотици хиляди хора, предупреждават помощните организации
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Става дума буквално за оцеляването на стотици хиляди хора, предупреждават помощните организации
Трима са изчезнали, а над 1400 са останали без дом
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Антананариво. Двама французи са били изгорени живи в Мадагаскар от гневни протестиращи, тъй като са били заподозрени за трафик на човешки органи, сле...