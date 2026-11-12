7-те туристически тенденции на 2027-а: Почивки като в приказка, пътувания към детството и нов лукс

Какво общо имат почивките, вдъхновени от фантастични светове, носталгичните ваканции и новият вид мъжки пътешествия? Всички те показват как променящото се отношение към технологиите, личните взаимоотношения и ежедневието влияе върху избора ни на дестинации и очакванията ни от почивката.

От стремежа към по-дълбока човешка близост до желанието да попаднем в места, които изглеждат като от друг свят – това са седемте тенденции, които ще определят начина, по който пътуваме през 2027 година.

1. Фантазията измества реалността

През следващата година пътешествениците все по-често ще търсят места, които създават усещането, че са попаднали в друг свят. Това могат да бъдат впечатляващи дестинации за наблюдение на звездите, древни руини или пейзажи, пропити с митове, легенди и фолклор.

Според прогнозите на Booking.com за туризма през 2027 г. 65% от анкетираните пътешественици проявяват интерес към преживявания, свързани с паранормалното – от обиколки на места с призрачни истории до срещи с необясними явления.

Междувременно докладът Pinterest Predicts 2026 отчита рязко увеличение на търсенията, свързани с мистични пейзажи. Интересът към естетиката на Шотландските планини, обозначавана като Scotland Highland aesthetic, е нараснал с 465%, а търсенията за „ефирни места“ – с 45%.

Агенцията за туристически комуникации Lemongrass предполага, че нарастващата популярност на литературния жанр роментъзи – съчетание между романтика и фентъзи – допълнително засилва интереса към подобни пътешествия.

Привлекателността им обаче далеч надхвърля красивите гледки. Хората искат да се откъснат от всекидневието и поне за кратко да прекрачат прага на друг свят.

„Навсякъде, накъдето погледнем в културните си изследвания, виждаме хора, които търсят благоговение и удивление“, казва футурологът и изследовател на културните тенденции Джасмин Бина, главен изпълнителен директор на Concept Bureau.

„Те искат да почувстват, че са свързани с нещо по-голямо от самите тях, да се оставят да бъдат погълнати от преживяване, което ги обгръща изцяло.“

Къде да опитате: Цермат в Швейцарските Алпи – селце, обградено от величествени върхове, което почитателите на романите на Сара Дж. Маас от поредицата „Двор от рози и бодли“ смятат за реалния прототип на Веларис, тайния град от книгите.

Същото приказно очарование носи и храмът Ват Танг Сай в Тайланд, чиито позлатени кули се извисяват над драматичен крайбрежен пейзаж.

2. Мъжките пътешествия порастват

Традиционният уикенд с приятели, посветен на голфа, получава съвсем нов облик. Новото поколение групови мъжки ваканции преосмисля стереотипите за начина, по който мъжете пътуват и прекарват времето си заедно.

Според доклада на Lemongrass за тенденциите през 2027 г. все по-голямо внимание се отделя на емоционалното благополучие.

Организират се специални пътувания и оттегляния сред природата, които насърчават близостта, самоопознаването и по-откровените разговори за мъжествеността.

Докладът цитира изследване на Bupa UK, според което 50% от мъжете са се сблъсквали с проблеми, свързани с психичното здраве.

Тази тенденция се развива на фона на все по-откритите разговори за самотата, професионалното прегаряне, баланса между работата и личния живот и финансовата несигурност.

Груповите пътувания могат да създадат естествена възможност за споделяне.

Както отбелязва изследователят и пътешественик Левисън Ууд в доклада:

„Научих, че мъжете често говорят най-откровено, когато разговорът сам по себе си не е основната цел. Те разговарят, докато вървят, разпъват лагер, споделят храна или заедно преодоляват някакво предизвикателство.“

Джасмин Бина очаква тази тенденция да продължи да се разраства, особено сред мъжете.

„Терапията и самоанализът са проникнали във всяка област от живота. Намираме се в културен момент, в който представата за мъжествеността и позволените начини тя да бъде изразявана значително се разширяват“, обяснява тя.

Къде да опитате: Both Sides Retreats във Великобритания организира програми за мъже, които искат да преоткрият чувството си за посока и смисъл в живота.

3. Ваканция с машина на времето

През 2027 г. пътешествениците ще искат да си върнат безгрижната радост от детството, като заменят отговорностите на възрастните с простите удоволствия на малките деца.

Според проучване на Expedia 57% от анкетираните са склонни да резервират пътуване от типа un-adulting – почивка, по време на която човек временно се освобождава от ролята си на възрастен.

Сред представителите на поколението Z и милениалите този дял достига 71%.

Туристическите компании вече отговарят на търсенето с преживявания, които съчетават носталгия и приключение.

Walt Disney World откри салон само за възрастни в парка Epcot и предлага вечерни събития в увеселителните си паркове, които продължават до късно през нощта.

Universal Studios Japan пък организира нощно преживяване за възрастни в рамките на Halloween Horror Nights.

На други места курорти и круизни компании, предназначени само за пълнолетни гости, обещават ваканции, по време на които някой друг се грижи за всички практични подробности.

„Все по-често виждаме хора, които се срамуват по-малко и смело се отдават на нещата, които наистина обичат“, казва Бина.

Според нея желанието да се върнем към детските удоволствия е свързано най-вече с потребността от пълно откъсване от действителността.

„Когато разговаряте с възрастни, които посещават увеселителни паркове без деца, те ще ви кажат, че се чувстват по-сигурни и по-оптимистично настроени там. Сякаш светът отново има ред.“

Къде да опитате: Водните пързалки на Princess Senses The Mangrove Resort в Ямайка. Курортът е само за възрастни, предлага обслужване на принципа „всичко включено“ и достъп до воден парк. Единственото, за което трябва да мислите, е как да се забавлявате.

4. Хората са по-ценни от пикселите

Докато изкуственият интелект се превръща в неизменна част от ежедневието, пътешествениците все по-силно търсят нещо, което технологиите не могат да им дадат – истинска човешка близост.

Въпреки че вече 40% от американците използват изкуствен интелект за задачи като планирането на пътувания, проучванията в туристическата индустрия показват, че споделените преживявания и смислените лични контакти стават все по-важни.

Според доклада на Hilton за тенденциите през 2027 г. 60% от анкетираните пътешественици проявяват по-голям интерес към водните занимания за здраве и благополучие, когато могат да ги споделят с други хора.

Междувременно Skyscanner отчита увеличение на резервациите за големи групи.

Оказва се, че хората са готови да плащат и за лично отношение.

В неотдавнашно проучване на Priceline 66% от американците заявяват, че биха дали повече пари, за да получат изключително внимание и персонално обслужване.

„Всичко стана синтетично“, казва Джасмин Бина.

„Фалшифицирани с изкуствен интелект изображения и видеоклипове, началници, които изпращат на екипите си безсмислици, написани от ChatGPT, подвеждащи опаковки – заобиколени сме от неестественото и нереалното. Истинската близост е рядкост и затова се търси толкова силно.“

Къде да опитате: Evermore Resort в Орландо, Флорида, работи със специалистката по социални отношения Касли Килам, за да развие подход, наречен „благополучие чрез взаимоотношенията“.

Програмата включва общи занимания, споделени вечери и предложения за теми на разговор, които помагат на семейства и приятелски групи да укрепват връзките помежду си.

5. Ваканцията се превръща в ново хоби

За все повече хора почивката вече не означава единствено да изключат от ежедневието. Тя е възможност да открият ново увлечение и да дадат работа на ума си.

Пътуванията с образователна цел съществуват отдавна, но новата тенденция поставя по-голям акцент върху хобитата и удоволствието от играта.

Според Hilton пътешествениците от поколението Z почти два пъти по-често от представителите на поколението на бейби бумърите искат да се върнат от почивка с нов интерес, който да продължат да развиват и у дома.

Платформата за ваканционни имоти Vrbo отчита засилено търсене на така наречените hobby hubs – места за настаняване, подходящи за занимания по интереси.

Това могат да бъдат творчески ваканции, уикенди за фотография, пътувания за търсене на антики или овладяване на традиционни занаяти.

„Това е едно наистина красиво проявление на по-широката културна промяна, която ни връща към играта“, казва Бина.

„Хобитата ни помагат да усетим по-силно собственото си тяло и да изпаднем в състояние на пълно увлечение – по начин, който съвременната комерсиализирана индустрия за благополучие може би вече не успява да предложи.“

Къде да опитате: Научете испански, докато вървите по поклонническия маршрут Камино де Сантяго с Responsible Travel. Програмата съчетава сутрешни езикови уроци със следобедни преходи из Северна Испания.

6. Пътувания на малки хапки

Кратката почивка става още по-кратка.

През 2027 г. пътешествениците все по-често ще избират бягство само за една нощ – за концерт, спортно събитие, специален личен повод или просто за да сменят обстановката.

Според Hotels.com 79% от анкетираните планират да резервират поне една нощувка извън дома през следващата година.

Сред представителите на поколението Z и милениалите делът достига 83%.

Търсенията за еднодневни и еднонощни бягства също са нараснали с близо 10% спрямо предходната година.

Тенденцията получава името trip snacking – буквално „похапване на пътувания“. Идеята е човек да си подарява малки, но чести дози приключение.

71% от анкетираните посочват, че подобни кратки почивки им помагат да издържат периода до следващото по-голямо пътешествие.

На фона на поскъпването на живота и икономическата несигурност интересът към по-кратките и потенциално по-достъпни ваканции е напълно разбираем.

„Кратките пътувания са част от по-широката тенденция към умаляване – подобно на културата на малките удоволствия, миниатюрните жилища и сватбите в тесен кръг“, обяснява Бина.

Според нея причините са както икономически, така и свързани с все по-натоварения начин на живот.

„По-малкото не означава по-бедно преживяване – всъщност е точно обратното. Когато нещо е съкратено, то трябва да бъде още по-интензивно, за да задоволи желанията ни.“

Къде да опитате: Staycation предлага хотелски престои от 24 или 48 часа, а понякога дори само за няколко часа, в различни европейски градове.

7. Неповторимото преживяване е новият символ на престиж

През 2027 г. най-желаният символ на обществено положение може да се окаже преживяване, което никой друг няма възможност да повтори.

От еднократни културни събития до редки срещи с хора и места – пътешествениците все по-често търсят изживявания, които не могат да бъдат купени от стандартен туристически каталог.

Агенцията FINN Partners нарича това unrepeatable travel – неповторимо пътуване, чиято стойност произтича от рядкостта и автентичността му, вместо от цената.

Според Джасмин Бина тенденцията отразява промяна в самата представа за престиж.

Тя цитира професор Силвия Белеца от Колумбийския университет, според която хората придобиват обществен статус, като се отличават от общоприетото.

Дълго време парите са били основното средство за постигането на тази дистанция.

„Ако разполагахте с достатъчно средства, за да пътувате до най-престижните дестинации, богатството ви осигуряваше тази разлика“, обяснява Бина.

Но днес, когато всеки може да създаде илюзия за богатство в социалните мрежи, парите сами по себе си вече не гарантират изключителност.

„Новият статус идва от неповторимите преживявания – от достъпа и познанията, които другите нямат.“

Къде да опитате: Круиз по Нил по време на пълното слънчево затъмнение на 2 август 2027 г.

Тогава египетският град Луксор ще попадне в зоната на пълното затъмнение.

Специализирани круизни пътувания ще събират туристи, учени и астрономи, които заедно ще наблюдават рядкото небесно явление.