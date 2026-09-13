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Носталгията като протест

Носталгията като протест

Отчаянието и липсата на перспектива роди жалбите по соца Наистина не очаквах да видя толкова много хора пред паметника на Тодор Живков в Правец, кога...

09 септември | 5:25
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