4 начина да удължим сладостта от отпуската. Ах!
Кратките пътувания, любимите места са част от тях
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Кратките пътувания, любимите места са част от тях
ТикТок полудя по снимка с айфон отпреди 15 години
Има ухания, които подчертават младостта и други, които я прикриват под воал от носталгия
Сумата звучи страскящо за работа от няколко часа
Службата продължи един час
32,6% посочват, че биха предпочели да живеят по времето на управлението на Тодор Живков
Негативизмът и носталгията по миналото ни отличават от останалия свят, казва Яница Петкова от "Галъп"
Ето най-съществените промени
София. Двадесет и пет години след началото на демократичните промени в България, колективната памет за социалистическа България постепенно избледнява,...
Отчаянието и липсата на перспектива роди жалбите по соца Наистина не очаквах да видя толкова много хора пред паметника на Тодор Живков в Правец, кога...
От години поддръжниците на дясното у нас винят поколението на дядовците ни, че живее с носталгия по Живков. Че евтините почивки на бунгало и билетчето...