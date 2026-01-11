Носталгия! Един стар телефон стана златен

Епълският смартфон iPhone 4, пуснат преди повече от 15 години, неочаквано се превърна във вирусна сензация.

Благодарение на TikTok предизвиква истинска лудост сред купувачите, цената му изхвърча до небесата.

Много млади хора гледат на iPhone 4 като на стилен символ на носталгия, телефон с уникален стоманен корпус и малък 3,5-инчов екран, напомнящ за една по-проста епоха на мобилно изживяване.

Според проучване на Compare and Recycle, компания за рециклиране на смартфони, търсенията в Google за iPhone 4” са се увеличили с 979% през последните месеци.

Причината за това е носталгията сред технологичните ентусиасти, които искат да купят iPhone 4 и други по-стари модели айфони за използване като цифрови фотоапарати.

Естетиката на винтидж фотоапаратите е актуална в момента: близо 350 000 TikTok видеоклипа и близо 700 000 публикации в Instagram използват хаштага #digicam.

Потребителите, които предпочитат iPhone 4, смятат, че макар 5-мегапикселовата камера на телефона да е технически на светлинни години от 48-мегапикселовата камера на новия iPhone 17, тя е ценна заради уникалното зърнисто изображение и атмосфера, които внася в снимките.

Старият телефон обаче крие и рискове за дигиталната сигурност. Това е така, защото най-новата версия на iOS, поддържана от iPhone 4, е от 2014 г., но не е получавала актуализации за сигурност повече от десетилетие.

Това означава, че всички данни на потребителите могат да бъдат изложени на показ, без никаква защита или поверителност. Всякакви идентификационни данни могат да бъдат откраднати.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com