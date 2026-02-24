Политика

Скандалът със секциите в чужбина! Отхвърлиха ветото на Йотова

Окончателно решение ще вземе пленарната зала

Скандалът със секциите в чужбина! Отхвърлиха ветото на Йотова
24 фев 26 | 15:10
1716
Мира Иванова

Народните представители от комисията по конституционни и правни въпроси отхвърлиха ветото на президента Илияна Йотова върху промените в Изборния кодекс, с които секциите за гласуване в страните, извън ЕС, се ограничават до 20.

Те подкрепиха първоначално предложения законопроект с 11 гласа "за", 8 "против" и 1 въздържал се.

Дотук се стигна, след като държавният глава върна текстовете за ново разглеждане от НС. В мотивите си Илияна Йотова посочи, че промените умишлено създават бариери пред упражняване правото на глас на българските избиратели извън ЕС.

Според президента, където и да се намират, гражданите на България имат всички права и задължения по Конституция и държавата е длъжна да осигури равенство и при упражняването на избирателното право.

Предстои ветото на държавния глава да бъде обсъдено и в пленарната зала.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com

Тагове:
Автор Мира Иванова

Още по тема Избори 2026
Още от Политика
Коментирай
2 Коментара
Zar Boris
преди 3 часа

Kraino Wreme Besche Bulgaristan da se Sabudi i da ogranitschi "Izborite" za Balgarite w Stranstwo,Brawo! Nö towa sledwa da bade Samo Natschaloto, do Palnata Otmijana! Glasuwane Samo na Teritorijata na Republika Balgarija,t.e., Sekziite w Posolstwoto,Konsulstwoto! Wijte Germania,Awstrija,Franse,Schweiz USA, zelijat Ziwilizowan Swijat! BASTA na tazi Prostotija Sekzii w Stranstwo!!!

Откажи
Zar Boris
преди 3 часа

Kraino Wreme Besche Bulgaristan da se Sabudi i da ogranitschi "Izborite" za Balgarite w Stranstwo,Brawo! Nö towa sledwa da bade Samo Natschaloto, do Palnata Otmijana! Glasuwane Samo na Teritorijata na Republika Balgarija,t.e., Sekziite w Posolstwoto,Konsulstwoto! Wijte Germania,Awstrija,Franse,Schweiz USA, zelijat Ziwilizowan Swijat! BASTA na tazi Prostotija Sekzii w Stranstwo!!!

Откажи