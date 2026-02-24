Скандалът със секциите в чужбина! Отхвърлиха ветото на Йотова

Народните представители от комисията по конституционни и правни въпроси отхвърлиха ветото на президента Илияна Йотова върху промените в Изборния кодекс, с които секциите за гласуване в страните, извън ЕС, се ограничават до 20.

Те подкрепиха първоначално предложения законопроект с 11 гласа "за", 8 "против" и 1 въздържал се.

Дотук се стигна, след като държавният глава върна текстовете за ново разглеждане от НС. В мотивите си Илияна Йотова посочи, че промените умишлено създават бариери пред упражняване правото на глас на българските избиратели извън ЕС.

Според президента, където и да се намират, гражданите на България имат всички права и задължения по Конституция и държавата е длъжна да осигури равенство и при упражняването на избирателното право.

Предстои ветото на държавния глава да бъде обсъдено и в пленарната зала.

