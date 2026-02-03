В Правна комисия! Орязаха секциите в чужбина

Правната комисия в парламента прие на второ четене ограничението до 20 изборни секции извън дипломатическите и консулските представителства в страните от Европейския съюз. Промяната в Изборния кодекс е по предложение на "Възраждане" и беше подкрепена от ГЕРБ, БСП и ИТН.

Подобно предложение има и от ГЕРБ-СДС. Двете получиха подкрепа от 12 гласа, осем народни представители гласуваха "против", предаде БТА.

Срещу ограничаването на секциите гласуваха ДПС-Ново начало, ПП-ДБ, МЕЧ, "Величие" и АПС.

Не беше приета идеята на МЕЧ към ЕС да бъдат добавени Великобритания, Северна Ирландия, САЩ и Канада. Депутатите от комисията отхвърлиха и предложението на ПП-ДБ секциите в държавите извън ЕС да бъдат ограничени не до 20, а до 100. То получи подкрепата на шестима народни представители, трима гласуваха "против", а девет с "въздържал се".

Във връзка с броя на секциите председателят на Централната избирателна комисия Камелия Нейкова каза, че решението, което ще вземе Народното събрание трябва да осигури възможност на всички български граждани да гласуват.

Тя допълни, че, ако бъде възприето ограничение от 20 секции, с Министерството на външните работи ще трябва да създадат такава организация, че да се осигури правото на гласуване на българските граждани, както е било направено при ограничение на секциите от 35 броя.

Депутатите обсъждат и гласуват и други промени в Изборния кодекс на второ четене.

Беше отхвърлено предложението на ПП-ДБ, за да се избегне риск от злоупотреба с електронните заявления ЦИК да изисква допълнителна проверка чрез съобщение на посочен телефонен номер. Не мина и предложението декларацията по образец да се попълва и подписва пред членовете на СИК.

