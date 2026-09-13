ЦИК даде ключова гаранция за президентския вот
Комисията не очаква технологични затруднения при задължителното машинно гласуване на 25 октомври
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Комисията не очаква технологични затруднения при задължителното машинно гласуване на 25 октомври
С поправките в Изборния кодекс бяха направени съществени ограничения в режима на образуване на секции извън страните от ЕС
ГЕРБ, БСП и ИТН подкрепиха предложението на "Възраждане"
Ние от парламентарната група на ДПС-Ново начало ще гласуваме против ограничаването на броя на секциите в чужбина и ще подкрепим предложенията, с които...
София. В чужбина ще се гласува в 227 избирателни секции, съобщи говорителят на Министерство на външните работи Димитър Япраков. Подадените заявления з...