ДПС с първи закон! Предлага ограничението на секциите в чужбина да отпадне

С поправките в Изборния кодекс бяха направени съществени ограничения в режима на образуване на секции извън страните от ЕС

30 апр 26 | 13:17
Мира Иванова

Законопроект за изменение и допълнение на Изборния кодекс, с който се премахва ограничението за разкриване на изборни секции в страни извън ЕС внесе ПГ на ДПС още в първия пленарен ден от работата на 52-рото НС.

В мотивите си вносителите припомнят, че с измененията в Изборния кодекс на 27.02.2026 г. бяха направени съществени ограничения в режима на образуване на секции извън страните от ЕС.

Още при гласуването на тези текстове категорично се противопоставихме срещу приемането им, като изразихме становището на ДПС, че това ограничение е дискриминационно и противоконституционно, и води до фактическо лишаване от конституционно закрепеното право на всеки български гражданин да може да упражни правото си на глас, независимо къде по света се намира, се казва в мотивите.

От ДПС още тогава обърнаха внимание на възмущението на българските общности, живеещи в Република Турция, Обединено Кралство Великобритания и САЩ срещу приемането на тези дискриминационни текстове.

На парламентарните избори на 19.04.2026 г., въпреки че бяха депозирани хиляди заявления за откриване на секции в редица държави извън ЕС, секции за гласуване не бяха открити, заради ограничението в Изборния кодекс.

С настоящия законопроект предлагаме отпадане на това дискриминационно и противоконституционно ограничение на политическите права на българските граждани като възстановяваме реда за образуване на секции извън ЕС, действащи преди приемане на ограниченията, се казва в мотивите към законопроекта, внесен от ДПС.

Още по тема ДПС
ДПС след оставката на Сарафов: Важно е запазването на разделението на властите като гарант за демократичност

Рокадата на и.ф. главен прокурор е процес по изпълнение на конституционните и законови норми в независимата съдебна власт и в частност в прокуратурата...

Още от Политика
Розовото прасе, което години наред предизвикваше Радев, появи ли се? Как му се струва "народната вълна" на ВОТА? Заобиколен от 131 представители на Радевата формация? Това не беше вълна, това беше ЦУНАМИ! Цунамито на Протестния вот на народа! Срещу "държавата на двете прасета"!

