Изненада. Нова българка превзема Холивуд

Още едно момиче с българска кръв уверено си пропрява път в Холивуд.

Името й е Мика Абдала, а само за няколко седмици тя се превърна в новата любимка на милиони зрители по света благодарение на хитовия сериал “Off Campus” на Амазон Прайм Видео.

Чаровната актриса е сред главните лица в романтичната поредица, която се превърна в истински феномен сред младата публика по света. Премиерата на първия сезон съвпадна точно с деня, в който Мика навърши 26 години – 13 май. Огромният успех на сериала вече донесе още една новина – официално е потвърден и втори сезон, в който героинята на нашенката – Али Хейс, ще бъде в центъра на историята.

Красавицата има близо 3 милиона последователи в социалните мрежи, а интересът към нея расте с всеки изминал ден. Мика е родена в Плано, Тексас, но баща й е българин, емигрирал в САЩ. Въпреки че никога не е живяла постоянно в България, брюнетката често говори за родината на семейството си.

“Аз съм първо поколение от страна на баща ми, който е от България. Единствено дете съм и съм много близка със семейството си”, споделя лъчезарната девойка. България присъства постоянно и на семейната трапеза.

“У дома правят пълнени чушки, баница, баклава и много пиле с ориз”, разказва Мика в едно от интервютата си.

В социалните мрежи хубавицата често публикува снимки с баща си, към когото е силно привързана. Самата тя неведнъж е признавала, че семейството е най-важната опора в живота й. Преди големия пробив с “Off Campus” Мика вече има сериозен опит пред камера. Започва като модел едва на шест години, след като случайно попада на кастинг в зъболекарски кабинет в Тексас.

“Облякоха ме в лилава рокля на точки, накъдриха ми косата и три часа бях център на внимание. Тогава си казах: “Това е страхотно! Мога ли да го правя цял живот?”, спомня си тя пред “The Hollywood Reporter”.

Следват участия в “Project Mc²”, “S.W.A.T.”, “Светкавицата”, “Suits L.A.”, “Snack Shack” и “Sex Appeal”. Междувременно Мика решава да си даде почивка от камерите и записва философия и кино в Калифорнийския университет – Лос Анджелис.

“Исках просто да бъда студентка и нормално момиче. Това продължи около шест месеца и после си казах: “Не, не мога без киното”, признава талантливата мадама.

Личният й живот също предизвика сериозен интерес покрай успеха на сериала. Само дни след премиерата на “Off Campus” става ясно, че Мика се е разделила с годеника си Джейк Шорт след петгодишна връзка. Екипът на “България Днес” видя, че снимките на двамата все още стоят в профилите им.

Джейк също е добре познато име в САЩ и сред младото поколение у нас. Русокосият хубавец нашумява още като дете със сериала на Дисни “Фермата ГОТ”, който бе любим на малчуганите. Мика и Джейк се запознават по време на снимките на романтичната комедия “Sex Appeal”, а през май миналата година обявяват годежа си.

Като истинска романтична героиня Мика има и своя собствена любовна история с българска следа. По време на следването си в Калифорнийския университет тя харесва момче, което седи пред нея в час по философия. Когато най-накрая се осмелява да го заговори, открива неочаквано съвпадение – семейството му е от същия български град като този на баща й. Но кое е родното градче на родителя на звездната артистка, Мика все още пази в тайна.





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