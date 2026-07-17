Ново начало: Анджелина Джоли най-сетне напуска Лос Анджелис

Анджелина Джоли е готова за ново начало. След като най-малките ѝ деца – близнаците Вивиан и Нокс – навършиха 18 години на 12 юли, актрисата планира най-накрая да напусне Лос Анджелис и да започне нов етап от живота си.

Според източник на списание People 51-годишната звезда отдавна е мечтаела да се премести.

„Говори за това от години. Сега е щастлива, че има повече свобода и гъвкавост в живота си“, разкрива близък до актрисата.

Разводът я задържа в Калифорния

Анджелина Джоли и Брад Пит имат шест деца – Мадокс, Пакс, Захара, Шайло и близнаците Вивиан и Нокс. Двамата се разделиха през 2016 г. след 12 години заедно и две години брак, а разводът им беше финализиран в края на 2024 година.

Още през 2024 г. в интервю за The Hollywood Reporter Джоли призна, че остава да живее в Лос Анджелис единствено заради развода и непълнолетните си деца.

„Израснах тук, но живея тук, защото трябва. В момента, в който близнаците навършат 18 години, ще мога да си тръгна“, каза тогава тя.

Камбоджа е сред любимите ѝ места

Актрисата не крие, че иска децата ѝ да опознаят света извън Холивуд.

„Когато имаш голямо семейство, искаш за тях спокойствие, сигурност и лично пространство“, споделя Джоли.

Тя разкрива още, че възнамерява да прекарва много повече време в Камбоджа, където има силна емоционална връзка и хуманитарни проекти, както и да посещава близките си по света.

Продава имението си за близо 30 милиона долара

През май Анджелина Джоли официално обяви за продажба имението си в Калифорния, което някога е принадлежало на легендарния режисьор Сесил Б. Демил. Исканата цена е 29,85 милиона долара.

Любовният живот остава на пауза

Макар разводът с Брад Пит вече да е приключил, актрисата признава, че все още не е готова за нова връзка.

„Не съм излизала с никого и не съм била във връзка, откакто се разведох преди почти десет години“, каза тя в интервю за Yahoo Entertainment.

Междувременно съдебният спор между Джоли и Пит за френското имение Château Miraval продължава, а според близки до актьора отношенията му с повечето от порасналите им деца остават силно обтегнати.

Следващите проекти на Анджелина Джоли са криминалният трилър Sunny и криминалната комедия Anxious People.