Пълна промяна с Бербатов! Изненадата е голяма

Пълна промяна за легендата на българския футбол Димитър Бербатов.

Знаковият ни футболист ще направи своя дебют на театралната сцена през есента. На 17 юли той обяви, че ще бъде главният герой в авторски спектакъл, чрез който ще разкаже историята отвъд футболните успехи – за изборите в живота, трудните решения, съмненията, страха, амбицията, характера и цената на успеха.

Постановката е режисирана от Яна Титова, а музиката е създадена от Графа. Спектакълът съчетава театър, оригинална музика, мултимедия и светлинни ефекти, за да представи личната история на Бербатов и пътя му към успеха.

По думите на организаторите спектакълът поставя акцент върху ценностите, постоянството и личния избор като противовес на бързите и често привидни успехи, които се популяризират в социалните мрежи. Идеята е чрез личния пример на Бербатов да бъде показано, че трайните постижения се изграждат с дисциплина, характер и последователност.

Премиерата ще се състои на 9 септември 2026 г. в родния град на Бербатов – Благоевград. Билетите вече са в продажба, като цените са между 20 и 40 евро.

До момента са планирани представления в 14 града през 2026 и 2027 година, като организаторите предвиждат турнето да бъде разширено. През тази година спектакълът ще гостува в Благоевград, Пазарджик, Стара Загора и Плевен.