7 неща, които никога не бива да правите, когато се храните в Италия

Италия е сред най-предпочитаните туристически дестинации в света, а храната е една от основните причини милиони хора да я посещават всяка година. Макар италианската кухня да е популярна навсякъде по света, малцина познават традициите и неписаните правила, които италианците спазват по време на хранене.

За тях храненето не е просто начин да се заситиш, а истински ритуал, в който вкусът, качествените местни продукти и спокойното общуване са еднакво важни, пише BBC.

Ето кои са седемте най-чести грешки, които туристите допускат в италианските ресторанти.

1. Не поръчвайте капучино след закуска

За италианците капучиното е напитка, предназначена единствено за закуска и обикновено се пие с кроасан или сладкиш.

Следобед и вечер местните избират еспресо или макиато. Ако поискате капучино след обяда или вечерята, почти сигурно ще привлечете учудени погледи.

2. Не променяйте реда на ястията

Традиционното италианско меню следва строг ред:

антипасто (предястие);

примо (паста, ризото или супа);

секондо (месо или риба);

конторни (гарнитура);

десерт ;

кафе и амаро.

Можете да пропуснете някой от етапите, но не е прието да ги размествате или да поискате всичко да бъде сервирано наведнъж.

3. Не смесвайте „морето“ с „планината“

Едно от най-важните правила в италианската кухня е да не се комбинират морски дарове със зрели сирена.

Затова не очаквайте италианец да сложи пармезан върху спагети с миди, скариди или други морски дарове. Според традицията силният вкус на сиренето прикрива деликатния аромат на рибата и морските продукти.

4. Не молете за промени в рецептата

В Италия ястията не се възприемат като нещо, което може свободно да се променя според вкуса на клиента.

Можете да предупредите за алергия или хранителна непоносимост, но не е прието да искате различен сос, друг вид паста или да заменяте основни съставки. За италианските готвачи това означава да поставите под съмнение авторската им рецепта.

5. Опитвайте местната кухня

Италия няма една обща кухня – всяка област има свои специалитети.

Неапол е домът на пицата, Рим е известен с карбонара и качо е пепе, Генуа – с пестото, Флоренция – с прочутата флорентинска пържола, а Венеция – с аперитивите и традиционните чикети.

Затова италианците смятат, че е истинско пропускане на преживяването, ако посетите даден град и не опитате неговите местни специалитети.

6. Не бързайте

В Италия вечерята е социално събитие.

Храненето може да продължи с часове, като между отделните блюда има достатъчно време за разговори, смях и още по чаша вино.

Ако вечеряте с италианци след 21:00 часа, не се изненадвайте, ако си тръгнете едва около полунощ.

7. Не пропускайте амарото

След десерта почти винаги идва ред на еспресото и чашата амаро – традиционен горчив ликьор, приготвен от билки, цитрусови кори или орехови черупки.

Италианците вярват, че той подпомага храносмилането и е естественият завършек на всяко богато меню.

Повече от правила – начин на живот

За италианците тези навици не са проява на снобизъм, а част от културата, която се е изграждала столетия. Ако ги познавате и спазвате, не само ще избегнете любопитните погледи в ресторанта, но и ще се потопите много по-пълно в истинската атмосфера на Италия.