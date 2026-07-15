Заради жегата: Японските чиновници си съблякоха костюмите

Рекордните летни горещини в Япония доведоха до необичайна промяна в работното ежедневие на държавните служители. Вместо с традиционните костюми, ризи и вратовръзки, те вече могат да се явяват на работа с тениски, къси панталони и маратонки, съобщава Ройтерс.

Един от тях е 34-годишният служител в общината на Токио Тору Суда, който признава, че в началото се е чувствал неловко, когато за първи път дошъл в офиса с тениска и шорти.

„Първоначално беше странно, но когато все повече колеги започнаха да се обличат така, усещането изчезна“, разказва той.

Промяната е част от инициативата Tokyo Cool Biz, чрез която столичната администрация насърчава по-лекото облекло през летните месеци. Освен че помага на служителите да понасят по-лесно жегите, мярката има за цел и да намали използването на климатици и разходите за електроенергия.

В деня, в който Суда пристига на работа с неофициално облекло, температурите в Токио достигат около 35 градуса, а влажността на въздуха е 72 процента.

Япония се подготвя за поредно екстремно лято, след като през миналата година страната преживя най-горещия сезон в историята си. Средните температури тогава бяха с 2,36 градуса над климатичната норма, а повече от 100 000 души бяха хоспитализирани заради топлинен удар.

Японската метеорологична агенция и Министерството на околната среда вече издадоха предупреждения за опасни горещини в столицата и призоваха хората да ограничат престоя си на открито и да използват климатици.

Макар че компаниите, които работят пряко с клиенти, все още държат на официалното облекло, все повече работодатели дават свобода на служителите си да се обличат по-комфортно, когато естеството на работата го позволява.

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