ЕС и Великобритания подписаха историческо споразумение

Европейският съюз и Великобритания подписаха историческо споразумение за премахване на граничната ограда при Гибралтар. От утре движението на хора и стоки между Испания и отвъдморската територия на Обединеното кралство ще се извършва свободно, пише БНР.

Десет години след Брекзит настъпи символичният ден, в който ЕС, Испания, Обединеното кралство и Гибралтар подписаха споразумението, предвиждащо премахването на граничната ограда.

Документът предвижда край на всички проверки и контрол върху лица и стоки, циркулиращи между Испания и Гибралтар, като същевременно се запазят Шенгенското пространство, единният пазар на Европейския съюз и митническият съюз.

В договора е записано, че пътниците, пристигащи на пристанището и летището в Гибралтар, ще трябва да преминат през двойна проверка: от гибралтарската и от испанската полиция.

Испанските власти ще имат право на вето върху влизането в Шенген за граждани на страни извън ЕС. Те също така ще могат да ограничават издаването или подновяването на разрешения за пребиваване в колонията, когато преценят, че кандидатите представляват риск за сигурността, общественото здраве или международните отношения.

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