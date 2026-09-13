България подписва исторически пакт с Турция, Азербайджан и Грузия
Новината бе съобщена от турския министър на енергетиката и природните ресурси Алпарслан Байрактар
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Новината бе съобщена от турския министър на енергетиката и природните ресурси Алпарслан Байрактар
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