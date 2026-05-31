Напрежение. Иран постави ултиматум на САЩ

31 май 26 | 14:49
Агенция Стандарт

Иран няма да приеме никакво споразумение със САЩ, докато не се увери, че правата на народа му ще бъдат гарантирани, каза главният преговарящ на Техеран Мохамад Багер Галибаф, цитиран от агенциите.

"Нямаме никакво доверие на думите и обещанията на врага. Единственият ни критерий е постигането на ясни резултати, преди и ние да изпълним своите задължения в замяна", добави той, след като положи клетва като преизбран председател на парламента заедно с неговия президиум.

Преди това президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви пред „Фокс нюз“, че Вашингтон и Техеран може скоро да сключат мирно споразумение, но в същото време подчерта, че ако преговорите се провалят, подновяването на военните действия остава на масата, информира БТА.

В интервюто Тръмп добави, че Ислямската република се е съгласила да не разработва или притежава ядрени оръжия.

