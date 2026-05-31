Паника в САЩ заради зловещ тътен от небето. НАСА излезе с коментар

Американските медии завряха в събота следобед, когато жителите на североизточната част на САЩ чуха зловещ тътен, подобен на звук на експлозия.

Причината е унищожаването на огромен метеорит в небето над Бостън, съобщи НАСА в социалната мрежа X.

Той се е разпаднал на височина от 40 мили над североизточната част на Масачузетс и югоизточната част на Ню Хемпшир.

Енергията, освободена по време на разпадането, се оценява на около 300 тона еквивалент на TNT, което обяснява силния шум, заяви агенцията в изявление.

Според The New York Times, шумът е предизвикал масова паника сред жителите в района на Бостън и щата Роуд Айлънд, които са решили, че има ядрен удар или извънземно нашествие.

Полицията в Бостън е получила обаждания от цял Масачузетс, а отделът изпратил служители в градската част на Брайтън, за да успокоява хората.

Карл Хергенротер, изпълнителен директор на Американското метеоритно дружество, обясни пред изданието, че жителите на Бостън и други места, където се е чувала експлозията, не са могли да видят истинската причина поради облачното време.

