НАСА най-накрая се произнесе. Комета или кораб лети към Земята?

НАСА даде дългоочакваната пресконференция за извънземния обект 3I/ATLAS.

Тя бе излъчвана директно.

Според експертите й това не е извънземен кораб, а обикновена комета.

Като доказателство те цитираха изображения, направени от телескопите Хъбъл и Джеймс Уеб.

Отбелязва се, че кометата е третата от началото на историята на наблюденията, която е навлязла в нашата Слънчева система от другия край на галактиката.

Тя не представлява заплаха за Земята и ще остане на разстояние 250 милиона километра от нашата планета.

Така отпаднаха слуховете, че 3I/ATLAS е НЛО с изкуствен интелект. Първият, който каза това, беше астрофизикът от Харвардския университет, Ави Лоеб. Той остава най-ревностният поддръжник на тази теория.

