НАСА най-накрая се произнесе. Комета или кораб лети към Земята?

НАСА даде дългоочакваната пресконференция за извънземния обект 3I/ATLAS.
Тя бе излъчвана директно.
Според експертите й това не е извънземен кораб, а обикновена комета.
Като доказателство те цитираха изображения, направени от телескопите Хъбъл и Джеймс Уеб.
Отбелязва се, че кометата е третата от началото на историята на наблюденията, която е навлязла в нашата Слънчева система от другия край на галактиката.
Тя не представлява заплаха за Земята и ще остане на разстояние 250 милиона километра от нашата планета.
Така отпаднаха слуховете, че 3I/ATLAS е НЛО с изкуствен интелект. Първият, който каза това, беше астрофизикът от Харвардския университет, Ави Лоеб. Той остава най-ревностният поддръжник на тази теория.
Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини
Вижте всички актуални новини от Standartnews.com