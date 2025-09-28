НАСА с доклад за бъдещето на планета. Краят на митовете

Учени от Япония и САЩ, с подкрепата на НАСА, моделират бъдещето на нашата планета. Резултатите се оказаха повече от тревожни: животът на Земята, какъвто я познаваме, е обречен. Причината няма нищо общо с хора или бедствия като изригвания или удари от астероиди.

Всичко е свързано с еволюцията на самото Слънце и това е записано в доклад, публикуван в Oxu.Az .

С остаряването на нашата звезда тя постепенно увеличава яркостта си. Тази промяна задейства верига от химични процеси: нивата на въглероден диоксид намаляват, което означава, че растенията губят способността си да фотосинтезират. След като този праг бъде преминат, зеленият живот на Земята ще се срине, а кислородът ще изчезне с него.

Изследователите наричат този сценарий "бърза деоксигенация". Когато фотосинтезата спре, нивата на кислород в атмосферата ще спаднат милион пъти само за 10 000 години.

По геоложките стандарти това е миг на окото

Сложните организми просто няма да имат време да се адаптират. "Животът ще приключи не с огън, а тихо - когато кислородът изчезне", отбелязват авторите на изследването. С други думи, нашата планета няма да загине като обект, а ще престане да бъде дом на живот.

За да се подготви за тази неизбежна перспектива, човечеството ще трябва да изследва космоса и да търси обитаеми планети, да разработи технологии за тераформиране, да разработи космически селища на Луната, Марс и орбитални станции и да създаде "архив на живота" - ДНК банки и цифрови хранилища на знания.

Сценарият "тих край"

Той има както своите плюсове, така и минуси. Положителната страна е, че човечеството има време да се подготви, процесът е предвидим и изследваем и помага да се разбере животът на други планети.

Минусът е очевиден: краят е неизбежен, еволюцията на звезда не може да бъде спряна и Земята ще се превърне в свят на микроби.

Според учените кислородът на Земята ще изчезне след около 1 милиард години. След това ще оцелеят само анаеробни микроби, които не се нуждаят от кислород.

Учените развенчаха и митове за бъдещето на планетата - вероятността Земята да умре от сблъсък с астероид е изключително малка.

Те припомниха, че кислородната епоха е започнала преди 2,4 милиарда години, но тя е само "кратък проблясък" в историята на Земята, която след милиард години отново ще се превърне в метанова планета.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com