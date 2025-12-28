Страшен скандал! Хари и Меган стъписаха всички

Коледната картичка на принц Хари и Меган Маркъл за 2025 г. предизвика остра реакция онлайн. Съсексови бяха обвинени във фотошопиране на семейна снимка, а прозрачната рокля на Меган също беше определена като „неподходяща“ за случая. След като бяха изправени пред множество обвинения през годините в редактиране на снимки, скорошната им „грешка“ предизвика сравнения с противоречията около снимката на принцеса Кейт Мидълтън за Деня на майката. Критиците ги обвиниха в пореден провал във "Фотошоп" и остро разкритикуваха „съмнителния“ избор на облекло на Меган за снимката.

„Това не е просто фалшификат. Това е наистина лош фалшификат“, написа един ядосан потребител в интернет.

Споделянето на ежегодна коледна картичка е традиция за Съсексовите от сватбата им през 2018 г., като двойката пуска по една за всеки празничен сезон без изключение.

На празничната снимка принц Хари и Меган Маркъл стоят на дървен мост, заобиколен от зеленина, под който течее тесен поток. Към тях се присъединяват двете им деца, всички облечени в еднакви нюанси на бялото, с изключение на принцеса Лилибет, която носи бледосиня рокля до коляното. Принц Хари прегръща принц Арчи, докато Маркъл държи ръцете на дъщеря си, пирнцеса Лилибет, докосвайки челото на четиригодишното дете в нежен момент.

Бившата актриса написа под публикацията: „Весели празници! От нашето семейство за вашето“.

Веднага щом изображението беше споделено в социалните мрежи, потребителите започнаха да се съмняват в автентичността му, след като забелязаха изкривяване около главата на принц Хари.

Мнозина посочиха нещо, което изглежда като петно ​​близо до главата му, докато други твърдят, че сякаш липсва част от косата на 41-годишния мъж.

Един потребител в интернет написа: „Какво се е случило с редакцията? Липсва задната част на главата на Хари над линията на косата му.“

Друг добави: „Веднага виждате всички грешки във "Фотошоп"... Може и да греша, но тази снимка просто не ми изглежда добре.“

Други посочиха това, което те определиха като „неестествено“ дългите крака както на херцога на Съсекс, така и на четиригодишната Лилибет, твърдейки, че пропорциите ѝ изглеждат нереални, особено като се има предвид, че е по-млада от шестгодишния Арчи, който изглеждаше с по-къси крака.

Обобщавайки спекулациите в тема в Reddit, един критик написа: „Арчи също е много по-дребен от Лилибет, въпреки че е буквално на сантиметри разстояние. Челото на Меган има странна извивка, която я няма на никоя от другите ѝ снимки, а Лили не е облечена така, че да съответства на когото и да е на снимката.“

Според коментатора „Хари и Арчи не са на снимката, те са били фотошопирани. Меган вероятно се е фотошопирала с Лили.“

Друг спорен момент беше леко прозрачната рокля на Меган Маркъл в цвят слонова кост, която разкриваше очертанията на гърба и краката ѝ, нещо, което някои критици сметнаха за „неласкателно“ и неподходящо за коледна картичка.

„Ужасна рокля. Не само че снимката е направена на нея с прозрачна рокля, но тя самата е избрала това изображение за коледната си картичка“, пише един критик, предава zajenata.bg.

Въпреки че са по-скромни по отношение на последната вълна от обвинения във фотошоп, със сигурност не е първият път, когато се сблъскват с подобни твърдения.

По-рано тази година, през май, за да отбележи седмата годишнина от сватбата им през 2018 г. в параклиса „Сейнт Джордж“ в замъка Уиндзор, Маркъл сподели публикация в Инстаграм, която я върна в светлината на прожекторите заради фотошопа.

„Колкото повече се опитват да изглеждат естествено, толкова повече се провалят“, реагира един критик, след като забеляза определени „фалшиви“ детайли на снимката.

На едно от изображенията от публикацията Меган и Хари са обърнати един към друг с докосващи се носове.

Зрителите обаче предположиха, че моментът не е автентичен и вместо това е редактиран в едно изображение, използвайки две отделни снимки, направени по време на турнето им в Нова Зеландия през 2018 г.

По време на това посещение двойката изпълни хонги, традиционен маорски поздрав, при който двама души докосват носовете и челата си, което според критиците е използвано за създаването на изображението за годишнината.

Освен това, коледната картичка на херцога и херцогинята на Съсекс миналата година също предизвика спекулации, че изображението може да е било създадено изкуствено.

Коледната им картичка за 2024 г. включваше колаж от шест снимки, включително една, показваща цялото семейство заедно в парк.

Въпреки това, при по-внимателно разглеждане, зрителите твърдят, че са забелязали няколко очевидни несъответствия в изображението, като например това, че принц Хари изглежда има шест пръста на едната ръка, кучета, които изглеждат „дигитално позиционирани“, и принцеса Лилибет, която изглежда е „приблизително на същия ръст като брат си“.

Един зрител коментира по това време: „Вижте тази подозрителна дигитално променена снимка, която Хари и Меган публикуваха за Коледа! Сенките са напълно грешни, виждат се дигитално променените контури около Меган, а кучетата са насложени една върху друга.“

„Също така, трябва ли да вярваме, че Лилибет е на около шест или седем години, или какво?!“

След като картичката на Хари и Меган за 2025 г. беше публикувана онлайн, потребителите в интернет отново разпалиха миналия спор, спекулирайки, че този последен „ужасен фотошоп“ може да е направен нарочно, с цел да провокира негативна реакция, подобна на скандала с редактирането на снимки на Кейт Мидълтън за Деня на майката.

Припомнете си, че през март миналата година принцесата на Уелс, Кейт Мидълтън, снаха на Меган, предизвика негативни реакции, след като сподели дигитално обработена снимка за Деня на майката на трите си деца.

Спорът ескалира, когато големи информационни агенции, включително Associated Press (AP), Getty Images, Reuters и Agence France-Presse (AFP), изтеглиха изображението от архивите си поради опасения за манипулиране на снимки.

По-късно Кейт се обърна към себе си, потвърждавайки, че изображението е „експеримент с редактиране“, в извинение, което сподели в своя X акаунт няколко дни по-късно.

„Като много фотографи-аматьори, понякога експериментирам с редактиране. Бих искала да се извиня за евентуалното объркване, което семейната снимка, която споделихме вчера, предизвика“, каза тя тогава, но семейство Съсекс все още не са коментирали снимката си.

