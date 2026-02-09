Уилям и Кейт проговориха за Андрю и Епстийн

Британският принц Уилям и съпругата му Катрин са били „дълбоко обезпокоени“ от последните разкрития, които отново свързват чичото на Уилям, Андрю Маунтбатън-Уиндзор, с покойния американски сексуален престъпник Джефри Епстийн, съобщи дворецът Кенсингтън.

„Мога да потвърдя, че принцът и принцесата на Уелс са дълбоко обезпокоени от продължаващите разкрития“, се казва в изявление на двореца, цитирано от АФП, предаде БГНЕС.

Изявлението - първият публичен коментар на наследника на трона и съпругата му по скандала след публикуването на нови материали по делото „Епстийн“ преди повече от седмица - допълва, че „мислите им остават насочени към жертвите“ на Епстийн, който почина в затвора през 2019 г., докато очакваше съдебен процес по обвинения в трафик на хора с цел сексуална експлоатация.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com