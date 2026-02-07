Топ синоптик прогнозира: До дни се задава нещо опасно

Синоптикът Петър Янков каза какво време ни очаква през следващите дни.

В неделя в южните части от страната ще превалява дъжд, а в крайните северни райони слабо дъжд и сняг.

В понеделник и във вторник се създават условия за интензивни валежи от сняг, с повече валежи в южната половина от страната.

В сряда утрото ще бъде мъгливо и студено, а през деня ще се затопля със слънчеви часове.

В четвъртък ще се заоблачава. Следобед в северните райони ще вали дъжд и сняг, а в Южна България дъжд. Има условия за поледици.

В петък предиобед ще се задържи дъждовно, а следобед валежите ще спират и облаците ще се разкъсват, прогнозира експертът пред "Труд".

