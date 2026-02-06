Облачно време днес, застудяване и валежи в следващите дни

В часовете преди обяд на места в котловините и поречията ще има мъгла, а в Дунавската равнина и Горнотракийската низина ще се задържи ниска облачност. След временно разкъсване и намаление на облачността, главно над югозападните и централните райони на страната, след обяд тя отново ще се увеличи и вплътни. В Западна България ще започнат валежи от дъжд, като в северозападните райони ще останат условията за поледици. Вятърът ще бъде слаб, почти тих, а максималните температури ще са между 3° и 8° в по-голямата част от Северна България и между 8° и 13° в Южна, около 9° в София.

Облаци и валежи в планините

В планинските райони времето ще бъде предимно облачно, с временни разкъсвания над масивите в Западна България. След обяд облачността отново ще се увеличи и ще започнат валежи от дъжд, а над 1700 метра надморска височина – от сняг. Ще духа умерен, а в Източна Стара планина, Странджа и Сакар – до силен югозападен вятър. Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 6°, а на 2000 метра – около 1°.

Облачно и ветровито по Черноморието

По Черноморието ще бъде предимно облачно, като в сутрешните часове се очакват валежи от дъжд. След обяд по южното крайбрежие ще има временни разкъсвания на облачността. Ще духа умерен вятър от юг-югоизток, а максималните температури ще бъдат между 9° и 11°. Температурата на морската вода ще е 5°-7°, а вълнението на морето – 1-2 бала.

Променливо време през почивните дни

През почивните дни облачността ще е променлива, по-често значителна. Валежи ще има, в събота слаби и само на отделни места, а в неделя – по-съществени на места в Южна България. В събота ще духа предимно слаб запад-северозападен вятър, с минимални температури между 0° и 5° и максимални между 10° и 15°, по-ниски в Северозападна България. В неделя дневните температури ще започнат да се понижават и ще са между 7° и 12°.

Застудяване и сняг в началото на новата седмица

През първите два дни от следващата седмица застудяването от североизток ще продължи и вятърът ще се усили. Ще бъде облачно, с валежи на много места – в Северна България и високите котловинни полета предимно от сняг, а в Южна България – от дъжд, като вероятността за значителни количества на юг се повишава. В планините ще вали сняг, а по проходите се очакват виелици и навявания, с минимални температури във вторник между минус 5° и 0° и максимални между минус 2° и 3°.

Затопляне от средата на седмицата

В сряда облачността ще остане значителна, като след обяд в Западна България ще превали дъжд. С усилване на югозападния вятър ще започне затопляне, което ще продължи и в четвъртък. Дневните температури ще се повишат до 10°-15°, ще се повишат и нощните, като ще се запази повишената вероятност за валежи в югозападната половина от страната.

