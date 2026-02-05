Времето парализира ключово летище. Всички самолети - на земята

Времето парализира ключово летище в Европа, приземявайки всички самолети. Berlin Brandenburg Airport обяви в четвъртък сутринта пълна отмяна на излитанията заради тежките метеорологични условия. Столицата на Германия е обхваната от комбинация от сняг и дъжд, които при отрицателните температури са довели до масови заледявания на пистите и самолетите.

Ръководството на аеропорта съобщи, че към момента размразяването на въздухоплавателните средства е невъзможно, което прави безопасното излитане изключително рисково.

Аларма за пътниците

Пътуващите са призовани незабавно да проверят статуса на своите полети директно при авиокомпаниите или на официалния сайт на летището. Очакват се не само отменени полети, но и сериозни закъснения в следващите часове, дори при евентуално подобрение на условията.

От летището подчертават, че ситуацията е динамична и решенията се вземат в реално време спрямо състоянието на пистите и видимостта.

Ледена вълна в Германия

Германия преживява продължителен период на силен студ през януари и февруари, като температурите в Берлин падат под –10°C. Снежната покривка и ледът доведоха до сериозни проблеми не само във въздушния, но и в железопътния транспорт.

Метеоролозите определят ситуацията като една от най-тежките зимни обстановки в последните години, а транспортните власти предупреждават, че хаосът в придвижването може да продължи и през следващите дни.





