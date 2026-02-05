Диетолози посочиха топ храната за здравето на червата

Бобът е сред храните с най-висока хранителна плътност и според специалисти може спокойно да присъства в менюто всеки ден или поне през ден. Комбинацията от фибри, растителни протеини и микроелементи го превръща в една от най-полезните базови храни в съвременното хранене, отбелязват диетолози, цитирани от Martha Stewart.

Подобряване на храносмилането и чревното здраве

„Бобът е богат както на разтворими, така и на неразтворими фибри, които подпомагат храносмилането“, обяснява диетологът Джесика Зин. Разтворимите фибри забавят процеса на храносмилане и така подпомагат по-доброто усвояване на хранителните вещества, докато неразтворимите фибри играят ключова роля за предотвратяването на запек и поддържането на редовна чревна функция.

Допълнителна полза е ефектът върху чревната микрофлора. Диетологът Стефани Мичъл Урих посочва, че фибрите в боба подхранват полезните бактерии в червата. „Когато те усвояват фибрите, произвеждат съединения, които подпомагат стомашно-чревната функция и цялостното здраве“, допълва тя.

По-дълготрайно усещане за ситост и контрол на апетита

Един от най-съществените ефекти от редовната консумация на боб е повишеното чувство за ситост. Причината е комбинацията от фибри и протеини, която според Зин е „ключова за усещането за удовлетворение след хранене“. Фибрите забавят изпразването на стомаха, а протеините стимулират отделянето на хормони, които сигнализират на организма, че е нахранен.

Тази комбинация има и допълнителен ефект – спомага за по-стабилни нива на кръвната захар, което е важно както за контрола на теглото, така и за хора с инсулинова резистентност или предразположеност към диабет.

Достъпен източник на растителни протеини

„Бобът е един от най-достъпните източници на растителен протеин, осигуряващ около 7-9 грама протеин в половин чаша сготвена порция“, казва Стефани Мичъл Урих. Освен това той съдържа фибри и фитохимикали - биоактивни вещества, които липсват в животинските източници на протеин.

Това прави боба особено ценен за хора, които ограничават консумацията на месо, следват растително хранене или просто търсят по-балансиран хранителен режим.

Подобряване на холестеролния профил

Високото съдържание на разтворими фибри в боба има пряко отражение върху нивата на холестерола. Според Урих тези фибри могат „да се свържат с холестерола в храносмилателния тракт и да го отстранят от тялото, вместо да му позволят да навлезе в кръвния поток“.

„С течение на времето това ще помогне за понижаване както на общия холестерол, така и на т.нар. лош холестерол“, допълва тя. Това е от особено значение, тъй като високите нива на холестерол са сред основните рискови фактори за сърдечно-съдови заболявания, а организмът има ограничена способност сам да регулира тези стойности.

Безопасно ли е да ядете боб всеки ден

Според диетолозите честата консумация на боб носи редица ползи за здравето. Джесика Зин посочва, че този навик подпомага храносмилането, подобрява кардиометаболитното здраве, улеснява контрола на теглото чрез по-добро засищане и увеличава приема на важни микроелементи като фолат, магнезий, калий и желязо. Урих също подчертава, че за повечето хора ежедневната консумация на боб е напълно безопасна.

Количеството има значение

Специалистите препоръчват постепенен подход. „Започнете с около една четвърт чаша варен боб на ден“, съветва Зин. С времето количеството може да се увеличи до половин или дори една чаша дневно, в зависимост от индивидуалната поносимост и хранителните нужди.

