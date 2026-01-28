Прост трик помага да направим най-вкусното кафе у дома

Кафето е сутрешният ритуал, който дава енергия на милиони хора, но една на пръв поглед дребна подробност може да определи дали напитката ще е перфектна или разочароваща. Според Simply Recipes ключът към доброто кафе не е нито сортът, нито машината, а температурата на водата, която често се подценява дори от опитни любители.

Ашър Маркуърт, изпълнителен директор на Heritage Bikes в Чикаго, посочва, че идеалната температура за приготвяне на кафе трябва да бъде между 90,5 и 96 градуса. По думите му това правило важи за всички популярни методи – от кафемашина за капково кафе до френска преса и аеропреса – и е универсално, независимо от използваното оборудване.

Маркуърт обяснява, че именно в този температурен диапазон кафето развива най-добрия си вкус и аромат. Ако водата е прекалено гореща, се стига до свръхекстракция, при която напитката става натрапчиво горчива. Ако температурата е твърде ниска, екстракцията остава непълна и резултатът е кафе със слабо тяло и подчертано киселинен вкус. Според експерта спазването на точната температура е „малката тайна“, която може да превърне обикновената сутрешна чаша в наистина добро кафе.

