Диетолог посочи суперхрана номер 1 за закуска

Закуската отдавна не е просто филия с масло или купичка корнфлейкс. Днес изборът е огромен – от протеинови палачинки и овесени каши до яйца във всякакви варианти. Но когато става дума за хранителна стойност, не всички опции са равностойни.

Диетологът Лиза Московиц, изпълнителен директор на NY Nutrition Group, посочва пред HuffPost една съставка, която лесно може да обогати почти всяка сутрешна комбинация, без да разваля вкуса ѝ. Според нея семената от чиа са истинската суперхрана на закуската – малки на размер, но изненадващо богати на хранителни вещества.

В тях се съдържат фибри, магнезий, витамини от група В, желязо и дори известно количество протеин. Освен това са източник на омега-3 мастни киселини, които подпомагат здравето на сърцето и мозъка, участват в овладяването на възпалителни процеси и имат положително влияние върху храносмилането.

Само две до три супени лъжици – стандартна порция – осигуряват около 10 грама фибри. Това е приблизително една трета от препоръчителния дневен прием за повечето хора. А фибрите не са просто „помощник“ на стомаха – редица изследвания ги свързват с по-нисък риск от сърдечносъдови заболявания, диабет тип 2 и някои онкологични диагнози.

Още едно предимство на чиа е универсалността им. Те могат да се впишат почти незабележимо в различни ястия, като повишат хранителната им стойност, без да променят съществено текстурата или вкуса. Московиц предлага няколко лесни идеи: да се поръсят върху кисело мляко, да се добавят към овесена каша, да се сложат върху препечена филия с авокадо или яйца, дори да се разбъркат в кафе или просто да се накиснат във вода.

Популярен вариант е и т.нар. чиа пудинг – семената се накисват в краве или растително мляко и се оставят в хладилника за една нощ. На сутринта сместа има кремообразна текстура и може да се комбинира с плодове, ядки или мед – бърза и балансирана закуска, готова без сутрешна суматоха.

Посланието на специалиста е просто: вместо да се фокусираме върху това какво да изключим от менюто си, по-добре е да мислим какво можем да добавим, за да го направим по-пълноценно. Понякога една малка лъжица е достатъчна, за да промени цялата картина.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com