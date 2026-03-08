Кардиолог поднесе най-приятната новина в деня на дамите

Жените живеят по-дълго от мъжете и боледуват по различен начин, особено когато става дума за сърдечни заболявания. Това обясни кардиологът проф. Сотир Марчев в ефира на предаването „Събуди се“ по Нова телевизия, като подчерта, че медицината дълго време е разглеждала здравето основно през призмата на мъжкия организъм.

Проф. Марчев посочи, че ролята на жените в обществото има и биологично измерение. „Хората сме социални същества и жените имат огромно значение за общността“, заяви проф. Сотир Марчев.

Той обясни, че след настъпването на менопаузата организмът на жената претърпява значителни промени. „След менопаузата мозъкът им се препрограмира – вече служи за семейството, децата и внуците. Това е причината жените да живеят по-дълго от мъжете“, каза проф. Марчев.

Кардиологът подчерта, че дълги години медицинските изследвания и лекарства са били насочени предимно към мъжете. „Лекарствата за тежък климакс при жените бяха почти забравени, а техните рискови листовки съдържаха стари предупреждения за инфаркт, инсулт и рак. Едва наскоро FDA ги премахна“, обясни проф. Сотир Марчев.

По думите му сърдечните заболявания при двата пола също протичат различно. „Инфарктът при мъжете обикновено засяга големи съдове, докато при жените – множество малки. Освен това емоциите много по-често провокират сърдечни заболявания при дамите“, посочи кардиологът.

Според него поддържането на добро здраве зависи най-вече от ежедневните навици. „Основното е да се подобрят навиците – сън, спорт и контрол на стреса“, препоръча проф. Марчев.

Той направи и шеговит коментар за ролята на жените в обществото. „Ако жените командваха света, нямаше да има войни – само интензивни преговори на всеки 28 дни“, каза проф. Сотир Марчев, цитирайки думите на Роби Уилямс.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com