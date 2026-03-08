Избраха новия лидер на Иран

Ахмад Аламолхода, член на Асамблеята на експертите на Иран, заяви, че изборите за следващия лидер са проведени и лидерът е избран.

Той каза, че сега всичко зависи от ръководителя на Секретариата на Асамблеята на експертите, Хосейни Бушехри, който в момента е отговорен за публичното обявяване на решението, съобщава полуофициалната информационна агенция Mehr, цитирана от BBC.

Секретариатът на органа ще обяви името на по-късен етап. Други членове също потвърдиха, че решение е взето, като един от тях намекна, че постът може да бъде поет от сина на покойния върховен лидер Али Хаменей.

Аятолах Али Хаменей, който управляваше с твърда ръка почти четири десетилетия, беше убит, без официално да е обявен наследник, което остави избора на негов приемник в ръцете на духовническия режим на страната.

Междувременно израелската армия отправи предупреждение към Иран, че ще продължи да преследва всеки наследник на покойния върховен лидер на страната.

В публикация в X профилът на израелските отбранителни сили (IDF) на фарси заяви: „Съветът на експертите на Иран, който не се е събирал от десетилетия, скоро ще се събере в град Кум. Искаме да ви кажем, че ръката на държавата Израел ще продължи да преследва всеки наследник и всеки човек, който се стреми да назначи наследник. Предупреждаваме всички, които възнамеряват да участват в срещата за избора на наследник, че няма да се поколебаем да ви превърнем също в цел. Това е предупреждение!“.

