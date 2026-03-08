Израел заплаши мощно наследника на Али Хаменей

Израелската армия отправи директна заплаха към бъдещия върховен лидер на Иран, както и към всички, които участват в днешния процес по избора му. Изявлението дойде след информации от иранските държавни медии, че Техеран е близо до определянето на наследник на убития върховен лидер аятолах Али Хаменей.

От израелските отбранителни сили заявиха, че ще преследват новото ръководство на Иран, ако то продължи политиката на конфронтация.

„След елиминирането на тиранина Хаменей иранският терористичен режим се опитва да се прегрупира и да избере нов върховен лидер“, се казва в изявление на Израелските отбранителни сили.

Военните предупредиха, че всеки, който бъде посочен за наследник на Хаменей, ще се превърне в мишена.

„Подчертаваме, че дългата ръка на държавата Израел ще продължи да преследва наследника и всеки, който се опита да го назначи“, заявиха от израелската армия.

В изявлението си израелските военни отправиха и директно предупреждение към участниците в процеса по избор на нов лидер в Техеран.

„Няма да се поколебаем да нанесем удар и по вас. Считайте се за предупредени“, заявиха от Израелските отбранителни сили.

