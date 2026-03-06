Борислав Цеков пред СТАНДАРТ: Иран е прашинка пред НАТО

Доналд Тръмп ясно показа, че Америка е и ще остане глобален лидер с недостижимо военно-политическо могъщество, казва собственикът на „Галъп Интернешънъл Болкан“ Борислав Цеков

В МВР има очевидни опити да се потули престъпната афера „Петрохан”, в която се оказаха овъртолени публични и партийни фигури от и около ПП-ДБ

Голямата опасност е, че кабинетът „Гюров” се превръща в безконтролен властови анклав

Ако обстановката се влоши, държавният глава ще трябва да свика КСНС

- Г-н Цеков, как оценявате обстановката в Близкия Изток?

- Като необходима ескалация на напрежението, защото терористичният режим на аятоласите трябва най-сетне да бъде неутрализиран. Това е режим, който не само репресира по най-варварски начин народа на Иран, но и системно дестабилизира Близкия Изток, въоръжава военната агресия на Русия срещу суверенна Украйна, готви се да придобие ядрени оръжия, за да шантажира света. Не бива да се забравя, че това е не просто авторитарен режим, а екстремистки ислямизъм, издигнат в ранг на държавна политика. Този режим официално е прогласил за своя стратегическа цел унижожението на една суверенна държава и нейния народ – Израел. Там, където вирее подобен фанатизъм, дипломацията е безсилна.

- Казвате, че Доктрината Тръмп е в действие, че САЩ нанасят удари върху терористичния режим на аятоласите и това хвърля в паника режима на Путин в Кремъл. Каква е прогнозата Ви за края на войната в Иран?

- С неутрализирането на този режим и вероятно с извеждането на по-умерени тенденции в управлението на Иран. Едва ли има потенциал за пълна промяна и демократизация, но установяването на един умерен режим, който се отказва от тероризма и агресивната политика срещу Израел, е реалистична цел. Що се отнася до Русия, естествено е в Кремъл да са ако не паникьосани като техния идеолог Дугин, то поне сериозно разтревожени за своето бъдеще. Защото рухна старателно изграждания от руската държавна пропаганда мит за „нов световен ред“, в който властват „три империи“ - САЩ, Русия и Китай с поделени сфери на влияние. Президентът на САЩ Доналд Тръмп ясно показа, че Америка е и ще остане глобален лидер с недостижимо военно-политическо могъщество. Русия има защо да е разтревожена, защото един по един нейните стратегически съюзници – диктаторските режими във Венецуела и Иран – си отиват.

- При какви условия могат да продължат преговорите между САЩ и Иран и реалистично ли е това да се случи скоро?

- Зависи единствено и само от президента Тръмп. Според мен преговори може да има само след неутрализиране на военните възможности на режима в Техеран.

- Ще се сбъднат ли прогнозите на някои анализатори, според които военните действия могат да обхванат още чужди територии?

- Отделни инциденти, опити за нанасяне на удари от остатъчните сили на режима в Техеран и терористични актове могат да се очакват. Но пълномащабно военно усилие на Иран, което да се разпростре върху чужди територии, е нереалистично.

- Военният министър на България Атанас Запрянов заяви, че оценките на риска за страната ни рязко се променят след атаките по Турция и Кипър. Доколко провокативни действия срещу нас като натовска и европейска държава могат да ни засегнат?

- България вече е била засягана от иранския терор – имаше такива съмнения при атентата в Бургас. Ние сме част от НАТО – това е най-могъщият военно-политически съюз на планетата. Като нация трябва да имаме това разбиране и такова самочувствие. Иран е прашинка пред нашия съюз.

- Външното ни министерство призова Техеран да се въздържа от разширяване на военната ескалация. На столичното летище обаче, от седмица има американски самолети. Смятате ли, че сега управляващите дължат отговор на хората?

- Присъствието на съюзнически въоръжени сили е нещо нормално в такава ситуация. Но правителството дължи информация на обществото. Разбира се в степента, която е допустима, с оглед международната обстановка. Винаги има начин да се реагира комуникационно, за да бъдат осуетявани спекулации и откровени измислици, които се тиражират в обществото.

- Трябва ли президентът Илияна Йотова да свика заседание на КСНС по въпроса?

- На този етап изглежда достатъчно свикването на Съвета по сигурност в Министерския съвет. Не бива да се реагира прекомерно. Но ако обстановката по една или друга причина се влоши и това засяга нашата страна, то със сигурност държавният глава ще трябва активно да се ангажира с темата, включително като свика КСНС.

- Как оценявате първите стъпки на служебния кабинет „Гюров“ след две оставки само в рамките на две седмици?

- Това правителство е служебно на книга, по своята форма, но екстремистки партийно по съдържание. Дотук виждаме актове и действия, които нямат нищо общо с конституционния статус на едно служебно правителство, който повелява партийна неутралност и въздържане от дълбоки промени в администрацията и политиката. Свидетели сме на партийни чистки, устройстване на партийни храненици. Най-тревожно обаче е случващото се МВР – очевидните опити да се потули престъпната афера „Петрохан“, в която се оказаха овъртолени публични и партийни фигури от и около ПП-ДБ. Това е чудовищен цинизъм – да се превърне МВР в инструмент за уреждане на партийни сметки. И всичко това се прави от едно партийно правителство, което не е дошло на власт в резултат от демократични избори. Голямата за опасност е, че кабинетът „Гюров“ се превръща в безконтролен властови анклав. Парламентът няма конституционна възможност да му търси политическа отговорност. Виждаме, че дори по-меките форми на парламентарен контрол – въпроси, питания, изслушвания – се саботират от този кабинет. Президентът Илияна Йотова носи конституционната отговорност за това управление и трябва да намери конституционосъобразната форма да го държи отговорно.

- Сменени са всички областни управители, както и много полицейски началници. Като се има предвид, че единствената задача на служебната изпълнителна власт е провеждането на честни избори, какви резултати очаквате?

- Партийният характер на това служебно правителство и неговите действия досега, поне според мен, вече дискредитират предстоящите избори. Няма как да има честни избори с подобно правителство.

- Ще има ли България стабилен кабинет след вота на 19 април и коя може да е формулата за дългосрочно управление?

- Повтарям го от години – стабилно управление в България ще има тогава, когато се състави правителство на националното съгласие на възможно най-широка парламентарна основа. Всичко останало е обречено на нестабилност и мимолетност.

- Доколко резултатите от извънредния парламентарен вот могат да се отразят на изборите за президент?

- Ще очертаят някои тенденции и могат да окажат влияние. Например, ако партията на Румен Радев не успее да състави коалиционно мнозинство – те засега нямат потенциал за самостоятелно мнозинство – то това може да ги постави в много неизгодна позиция за президентския вот. Обратно, ако се състави стабилно правителство, партиите, които участват в него, биха могли да се консолидират и за президентския вот или поне за втория тур.

