Кремъл заплаши остро важна европейска държава

Заради плановете на властите във Финландия

Снимка: АП/БТА
06 мар 26 | 22:20
Москва отправи остро предупреждение към Хелзинки заради плановете на властите във Финландия да отменят законовата забрана за разполагане на ядрено оръжие на свой територия.

Финландският президент Александер Стуб обясни вчера, че страната му иска да бъде част от общото планиране на отбраната в НАТО след като Франция предложи да защити европейските си съюзници с ядрения си арсенал, припомня БНР.

Говорителят Дмитрий Песков даде да се разбере, че в Кремъл схващат това като заплаха:

"Това изявление води до ескалация на напрежението на европейския континент. То допринася за уязвимостта на Финландия - уязвимост, провокирана от действията на финландските власти."

