Скандал. Извозиха кифли и политици от Дубай за сметка на хората

Гневни реакции за този нахален лукс

05 мар 26 | 19:34
След като държавата приоритетно евакуира от Дубай лидера на МЕЧ Радостин Василев, бившия футболист Благой Георгиев, известен с прозвището Джизъса, кифли, инфлуенсъри и куп чиновници от министерствата, които се оказа, че са нощували в суперлуксозни хотели в Емирствата , се оказа, че на произвола на съдбата са оставени стотици наши сънародници.

За проблема през целия ден алармират редица туристически агенции, които са изненадани от подбора, извършен от Министерството на външните работи. По няесни критерий са селектирани хора, които получават приоритен билет за разлика от други - без връзки и контатки, сякаш са оставени на произвола на съдбата.

Костадин Костадинов, лидер на ПП Възраждане, преди минути разказа, че жена се е свързала с него и е сигнализирала за огромен хаос с евакуационните полети.

"Когато има корабокрушение, катастрофа, бедствие или извънредно положение винаги се евакуират първо жените и децата. Винаги, без изключение. Случва се обаче да има и изключения - тогава, когато страхливи мъже, уплашени за жалкия си животец, изблъскват и пререждат жените и децата, за да се спасят първо те", пише Костадинов във фейсбук.

Българска група, която е отишла организирано в Дубай, разказа пред БНР, че нямат никаква информация от Външно министерство или консулската служба в Аби Даби.

Те уточняват, че от дипломатическата ни мисия в Емирството ги предупредили, че щели да бъдат уведомени за полет един час преди излитането.

"Разстоянията в Дубай са големи и въпреки, че сме готов багаж, времето от един час може да не ни стигне", споделят те пред общественото радио.

Другият проблем е, че официалната информация, която тече в българските медии по отношение на поемането на разходите от Обединените арабски емирства, за съжаление не се потвърждава или ако има се отнася само за Абу Даби, в Дубай местните власти и министерството, което е на икономиката и туризма потвърдилиха, че нямаме осигурени допълнителни нощувки и поемане на разходите от страна на Емирството в Дубай, разказаха още туристите.

В същото време стана ясно, че с два полета от Оман и Дубай връщат днес още 290 български граждани. Това съобщава Министерство на транспорта и съобщенията. С полетите, организирани от държавата през вчерашния ден у нас бяха прибрани 411 човека.

Коментирай
7 Коментара
Абе
преди 20 часа

Простащината на мизерна бг е безмерна, впрочем, това е нац.черта и гордост....дерзайте....и еврозоната няма да ви оправи...

Откажи
Zar Boris
преди 20 часа

Kurweto ot Wanschnoto mu Puka za Scharani Kato Was, taka kakto tazi Prestapnitschka izostawi Balgarskite i Balgarite nijakoga w Lapite na Kadafito! Naroden SAD i w Belene do JUWOT !

Откажи
Истина
преди 9 часа

Туристите след като могат да си позволят почивка и екскурзия до тези луксозни дестинации, значи могат да си платят и допълнителни нощувки и самолетни билети, а не да се правят на страдалци. Никой не ги е карал да ходят там. Над 60% от българите живеят на ръба на мизерията, а ние трябва да проявяваме емпатия към тези, които са отишли с извинение да си веят г....

Откажи
Катя
преди 8 часа

Някой да е очаквал нещо по-различно от приватизаторката на автомобилншя парк на ЦК на БКП Надето кифлата на Мавъра, и двамата изоставиха българските медици навремето със смъртни присъди н Либия... Спомнете си: "Ако са виновни?" Гюров май не знае "авторитета" на Надето сред българите, та си лепна с нейния избор още едно петно на правителството.

Откажи
Георги Тодоров
преди 4 часа

Добре е че са ги извозили, но защо безплатно. Щом имат пари за Дубай значи имат и за превоз. Не е красиво това което прави оргнизатора.

Откажи
Георги Тодоров
преди 4 часа

Добре е че са ги извозили, но защо безплатно. Щом имат пари за Дубай значи имат и за превоз. Не е красиво това което прави оргнизатора.

Откажи
John
преди 19 минути

Отишли до малдивите моля ви се и ревът държавата да ги пребира,ебети и патроните ,вместо да се забавляват-пясък,слънце ,океан .....сега ви се е паднало,какво толкова бързате да си се върнете пак в кочината?

Откажи