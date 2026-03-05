Скандал. Извозиха кифли и политици от Дубай за сметка на хората

След като държавата приоритетно евакуира от Дубай лидера на МЕЧ Радостин Василев, бившия футболист Благой Георгиев, известен с прозвището Джизъса, кифли, инфлуенсъри и куп чиновници от министерствата, които се оказа, че са нощували в суперлуксозни хотели в Емирствата , се оказа, че на произвола на съдбата са оставени стотици наши сънародници.

За проблема през целия ден алармират редица туристически агенции, които са изненадани от подбора, извършен от Министерството на външните работи. По няесни критерий са селектирани хора, които получават приоритен билет за разлика от други - без връзки и контатки, сякаш са оставени на произвола на съдбата.

Костадин Костадинов, лидер на ПП Възраждане, преди минути разказа, че жена се е свързала с него и е сигнализирала за огромен хаос с евакуационните полети.

"Когато има корабокрушение, катастрофа, бедствие или извънредно положение винаги се евакуират първо жените и децата. Винаги, без изключение. Случва се обаче да има и изключения - тогава, когато страхливи мъже, уплашени за жалкия си животец, изблъскват и пререждат жените и децата, за да се спасят първо те", пише Костадинов във фейсбук.

Българска група, която е отишла организирано в Дубай, разказа пред БНР, че нямат никаква информация от Външно министерство или консулската служба в Аби Даби.

Те уточняват, че от дипломатическата ни мисия в Емирството ги предупредили, че щели да бъдат уведомени за полет един час преди излитането.

"Разстоянията в Дубай са големи и въпреки, че сме готов багаж, времето от един час може да не ни стигне", споделят те пред общественото радио.

Другият проблем е, че официалната информация, която тече в българските медии по отношение на поемането на разходите от Обединените арабски емирства, за съжаление не се потвърждава или ако има се отнася само за Абу Даби, в Дубай местните власти и министерството, което е на икономиката и туризма потвърдилиха, че нямаме осигурени допълнителни нощувки и поемане на разходите от страна на Емирството в Дубай, разказаха още туристите.

В същото време стана ясно, че с два полета от Оман и Дубай връщат днес още 290 български граждани. Това съобщава Министерство на транспорта и съобщенията. С полетите, организирани от държавата през вчерашния ден у нас бяха прибрани 411 човека.

